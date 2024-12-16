Το μήλο θα πέσει κάτω από την μηλιά; Ο Λουί Σαρκοζί, γιος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ετοιμάζεται να ξεκινήσει πολιτική καριέρα, αφού κάνει ήδη θραύση ως συντηρητικός τηλεοπτικός σχολιαστής.

Αλλά αντί να μιμηθεί μόνο τον πατέρα του, ο οποίος πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας στις ΗΠΑ, σχεδιάζει να πάρει μια σελίδα από το εγχειρίδιο ενός ακόμη πιο εξέχοντος πολιτικού: αυτό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 27χρονος έχει καταστήσει σαφές τις τελευταίες εβδομάδες πως μια στρατηγική όπως αυτή του Τραμπ, που συνδυάζει μια εκστρατεία επικεντρωμένη χωρίς όρια στη μετανάστευση, θα μπορούσε να βρει ένα δεκτικό ακροατήριο στη Γαλλία, δεδομένης της επιτυχίας του Ρεπουμπλικανού να αποσπάσει μαύρους, λατινοαμερικάνους και γυναίκες ψηφοφόρους από το Δημοκρατικό Κόμμα.

«Η μουσουλμανική ψήφος προσφέρει μια ευκαιρία, καθώς αυτός ο πληθυσμός είναι συχνά πιο συντηρητικός και σε αντίθεση με τον σεξουαλικό "wokeism" της αριστεράς», έγραψε ο νεαρός Σαρκοζί σε έναν βελγικό ειδησεογραφικό ιστότοπο.

Το Σάββατο, ο Σαρκοζί ήταν ο επίτιμος προσκεκλημένος στη χριστουγεννιάτικη γιορτή των Jeunes Républicains στο Παρίσι, της νεανικής πτέρυγας του πολιτικού κόμματος του πατέρα του, Les Républicains. Οι διοργανωτές είχαν προωθήσει πολύ την εμφάνισή του. Ωστόσο, ενώ ο Σαρκοζί έχει κερδίσει την προσοχή των νέων της Δεξιάς, δεν έχει ακόμη αποδείξει στην παλιά φρουρά ότι μπορεί να γίνει ηγέτης.

Στο παρασκήνιο, ο Σαρκοζί έχει ήδη οικοδομήσει δεσμούς με πρόσωπα-κλειδιά της γαλλικής δεξιάς, συμπεριλαμβανομένου του απερχόμενου υπουργού Εσωτερικών, Μπρούνο Ρετεγιό. Αυτό σηματοδοτεί τη φιλοδοξία του για ένα μέλλον στην πολιτική, δήλωσαν στο Politico πολιτικοί παράγοντες που γνωρίζουν τα σχέδιά του.

Ο Σαρκοζί πιστεύει ότι η σκληρή, αλλά ελαφρώς λιγότερο εμπρηστική προσέγγιση του Ρετεγιό στα θέματα μετανάστευσης θα επιτρέψει στη δεξιά να επιστρέψει στην εξουσία, σε αντίθεση με την πιο εμπρηστική στρατηγική του ακροδεξιού Τζόρνταν Μπαρντέλα.

Πρόσφατα δήλωσε σε μια ιδιωτική συζήτηση ότι «το Μοχάμεντ πρέπει να γίνει γαλλικό όνομα. Αν σε τέσσερις αιώνες οι Γάλλοι έχουν όλοι το χρώμα του καφέ μου, δεν με νοιάζει... Αν πίνουν κρασί και πληρώνουν τους φόρους τους, θα έχουμε πετύχει».

Σήμερα σχολιαστής, αύριο υποψήφιος;

Ο Λουί Σαρκοζί ήρθε στο προσκήνιο από πολύ μικρός, επευφημώντας τον πατέρα του σε συναντήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2007 και ποζάροντας για οικογενειακές φωτογραφίες στα σκαλιά του παλατιού των Ηλυσίων.

Στη συνέχεια πέρασε 15 χρόνια στις ΗΠΑ μετά το πολύκροτο διαζύγιο των γονέων του και τον νέο γάμο της μητέρας του Σεσίλια Ατιά, με ένα στέλεχος δημοσίων σχέσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Ο Σαρκοζί είναι τακτικός σχολιαστής της αμερικανικής πολιτικής στο τηλεοπτικό κανάλι LCI, που ανήκει στον νονό του. Έκανε την παρθενική του εμφάνιση τον Απρίλιο, προσκεκλημένος του Νταριούς Ροσμπέν, ενός διακεκριμένου τηλεπαρουσιαστή με τον οποίο μοιράζεται το πάθος του για τον Γάλλο συγγραφέα Σατωβριάνδο. Ο Σαρκοζί έχει επίσης πάθος με τον Ναπολέοντα και το βιβλίο του για τον Γάλλο αυτοκράτορα θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο στη Γαλλία.

Ο Λουί έχει γίνει έκτοτε μια πολωτική φιγούρα. Τον Σεπτέμβριο, προκάλεσε σάλο λέγοντας ζωντανά στον αέρα, αναφερόμενος στα αντίποινα του Ισραήλ κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ: «Ας πεθάνουν όλοι! Το Ισραήλ κάνει το έργο της ανθρωπότητας εδώ». Αργότερα τηλεφώνησε στον νονό του για να ζητήσει συγγνώμη για τον αρνητικό αντίκτυπο που είχε η δήλωσή του στη φήμη του τηλεοπτικού του δικτύου.

Ο Λουί αποδίδει στον πατέρα του την εξής φράση, που αναφέρει συχνά: «Για να πετύχεις, πρέπει να βρεθείς κοντά στη γελοιοποίηση, αλλά δεν πρέπει ποτέ να πέσεις σε αυτήν».

Μένει να φανεί εάν τελικά θα παραμείνει σχολιαστής ή αν θα κάνει το επόμενο βήμα, προς την πολιτική.

Πηγή: skai.gr

