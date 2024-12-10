Η έφηβη κόρη του Νικολά Σαρκοζί και της Κάρλα Μπρούνι περιγράφεται ότι είναι «περισσότερο γυναίκα από ποτέ» στο εξώφυλλο ενός περιοδικού μόδας, προκαλώντας οργή στη Γαλλία. Η Giulia Sarkozy, η οποία είναι 13 ετών, δημοσίευσε μια σειρά από βίντεο στο διαδίκτυο στα οποία φαίνεται να τραγουδάει (lip syncing) ραπ τραγούδια.

Το περιοδικό «Madame Figaro», ένα από τα πιο δημοφιλή πολυτελή γυαλιστερά περιοδικά της χώρας, δημοσίευσε φωτογραφίες της Giulia και ανέφερε: «Ανακαλύπτουμε μια έφηβη που είναι περισσότερο γυναίκα από ποτέ».

Σε απάντηση, οργισμένοι επικριτές χαρακτήρισαν «σοκαριστική» την κάλυψη του περιοδικού για την κόρη του πρώην Γάλλου προέδρου και της Κάρλα Μπρούνι γράφοντας χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είναι μόνο ένα κορίτσι».

Αναφερόμενο στα βίντεο που έχει αναρτήσει η 13χρονη στον λογαριασμό της στο TikTok, το περιοδικό έγραψε: «Η Τζούλια βιντεοσκοπεί τον εαυτό της κοιτάζοντας την κάμερα, φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι, με ίσια μαλλιά, τονισμένα ζυγωματικά και μάτια διακριτικά μακιγιαρισμένα».

Αν και παραδέχεται ότι είναι «μόλις 13 ετών», γράφει πως έχει «εμφάνιση μοντέλου» που έχει κληρονομήσει από τη μητέρα της, «ένα είδωλο της πασαρέλας στη δεκαετία του 1990».

Το δημοσίευμα συνεχίζει: «Ένα πράγμα είναι σίγουρο: Η συμπεριφορά και το χάρισμα της μικρής έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στους χρήστες του TikTok, πολλοί εκ των οποίων έχουν επαινέσει την εμφάνισή της».

Όπως ήταν λογικό, το δημοσίευμα προκάλεσε την οργή εκείνων που πιστεύουν ότι η κόρη του Νικολά Σαρκοζί είναι πολύ μικρή για να γίνει διάσημη στον χώρο της μόδας λόγω των διάσημων γονιών της.

Η Nathalie Loiseau, πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας και νυν ευρωβουλευτής, έγραψε στο Χ: «Madame Figaro, μιλάτε για ένα 13χρονο παιδί. Αυτό το λεξιλόγιο είναι ακατάλληλο. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι είναι ανεύθυνο. Σκεφτείτε πριν δημοσιεύσετε τέτοιες φράσεις».

Ο Hugo Baup, επιφανής ψυχίατρος στη Γαλλία, έγραψε: «Το να παρουσιάζεις ένα 13χρονο κορίτσι ως "περισσότερο γυναίκα από ποτέ" είναι σοκαριστικό. Είναι ντροπιαστικό». Μετά τις αντιδράσεις, το περιοδικό αφαίρεσε την online αναφορά του στην κόρη του Νικολά Σαρκοζί.

Πηγή: skai.gr

