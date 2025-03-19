Γάζα: Η ακραία ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται

Ενώ οι συνομιλίες για εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς έχουν «κολλήσει» και οι προμήθειες στη Γάζα έχουν διακοπεί, σε καθημερινή βάση πολλοί Παλαιστίνιοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.Ενώ οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζονται, οι απλοί Παλαιστίνιοι νιώθουν πως η εκεχειρία στη Γάζα δεν έχει βελτιώσει αισθητά τη ζωή τους.



«Δεν ξέρω τι να πω. Απλούστατα δεν υπάρχει ζωή. Δίνουμε μάχη για τα πάντα», δηλώνει στην DW μέσω τηλεφώνου ο Γουαλάα Μαχμούντ από την πόλη της Γάζας.

«Πάρτε ό,τι θέλετε – δεν έχουμε καθαρό νερό, δεν έχουμε ρεύμα, βρίσκουμε δύσκολα φάρμακα, οι δρόμοι είναι σε άσχημη κατάσταση, οι τιμές έχουν εκτοξευτεί στα ύψη, δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτε ασφάλεια. Τα πάντα είναι σε κρίση».«Παλαιότερα αντέχαμε τους βομβαρδισμούς και τους θανάτους», λέει ο Γουαλίντ Αμπού Ντάκα, πατέρας τεσσάρων παιδιών, τα οποία τώρα μένουν σε συγγενείς επειδή το σπίτι τους καταστράφηκε ολοσχερώς. «Τώρα στη ζωή μας κυριαρχεί η φτώχεια, οι υψηλές τιμές και οι σκληρές συνθήκες διαβίωσης. Τα παιδιά μου δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, το σύστημα υγείας δεν λειτουργεί. Και η απειλή του πολέμου εξακολουθεί να υπάρχει όσο δεν προκύπτει κάποια συμφωνία».Αυτές οι συνθήκες ευνοούν ταυτοχρόνως την αύξηση «της απληστίας και της διαφθοράς» σε όλους τους κλάδους, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.Το Ισραήλ κλείνει περάσματα για προμήθειεςΤο Ισραήλ έκλεισε τα περάσματα προς τη Γάζα και διέκοψε όλες τις παροχές προμηθειών μετά την επίσημη λήξη της πρώτης φάσης της εκεχειρίας στις αρχές Μαρτίου. Όπως ανέφερε την Κυριακή ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας, ο ίδιος διέταξε την Ισραηλινή Επιχείρηση Ηλεκτρισμού να σταματήσει τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα – αν και οι ισραηλινές αρχές έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση της περιοχής ήδη από τον Οκτώβριο του 2023.Ως απάντηση η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ πως «παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας» και πως «χρησιμοποίησε τις προμήθειες βοήθειας ως χαρτί πολιτικού εκβιασμού» - με σκοπό να πιέσει τη Χαμάς να αποδεχθεί ένα νέο πλαίσιο συμφωνίας.Το Γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου από την άλλη πλευρά κατηγόρησε τη Χαμάς πως κλέβει αγαθά από τις προμήθειες και τα πουλάει για να βγάλει χρήματα. Επιπλέον, ισχυρίζεται πως έχει επιτρέψει προμήθειες βοήθειας στη Γάζα κατά τους τελευταίους μήνες, αν και δεν υποχρεούται σε κάτι τέτοιο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της εκεχειρίας.Η πρώτη περίοδος της εκεχειρίας έληξε στις αρχές Μαρτίου και οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, κατά την οποία θα απελευθερώνονταν οι υπόλοιποι όμηροι που κρατά η Χαμάς, θα αποχωρούσαν οι ισραηλινές δυνάμεις και θα ξεκινούσαν οι συνομιλίες για τη λήξη του πολέμου, δεν φαίνεται να υλοποιούνται ως τώρα.Χωρίς ρεύμα στη ΓάζαΑπό την έναρξη του πολέμου οι κάτοικοι της Γάζας δεν έχουν καθόλου ρεύμα και βασίζονται κυρίως σε γεννήτριες που λειτουργούν με ντίζελ ή σε μικρά ηλιακά πάνελ.Σύμφωνα με την Gisha, μία ισραηλινή ΜΚΟ που προσπαθεί να προστατεύσει το δικαίωμα μετακίνησης των Παλαιστινίων στη Γάζα, το εργοστάσιο αφαλάτωσης της περιοχής προμήθευε την περιοχή με περίπου 18.000 κυβικά μέτρα νερό την ημέρα. Μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης το εργοστάσιο βασίζεται επίσης σε γεννήτριες, με αποτέλεσμα οι προμήθειες νερού να έχουν μειωθεί σε 2.500 κυβικά μέτρα – μία εξέλιξη που επηρεάζει τη ζωή κυριολεκτικά εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στην περιοχή.Το Ισραήλ κωφεύει στη διεθνή κριτικήΤο Ισραήλ έχει δεχθεί δριμεία κριτική από τη διεθνή κοινότητα για τις διακοπές στις ανθρωπιστικές προμήθειες.«Η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα είναι μία σανίδα σωτηρίας για περισσότερους από δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους που ζουν υπό αδιανόητες συνθήκες εδώ και μήνες. Η συνέχιση των προμηθειών είναι απαραίτητη για την επιβίωσή τους», δήλωσε ο Μουχανάντ Χάντι του ΟΗΕ πριν από λίγες ημέρες. «Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι ξεκάθαρο: οι βασικές ανάγκες των αμάχων πρέπει να καλύπτονται, μεταξύ άλλων και με την παροχή και διανομή ανθρωπιστικών προμηθειών».Πολλοί κατηγορούν το Ισραήλ πως θέλει να οδηγήσει πολλούς Παλαιστίνιους να πεθάνουν από την πείνα – αυτή η κατηγορία βρίσκεται στο επίκεντρο της προσφυγής της Νότιας Αφρικής ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου, όπως και της υπόθεσης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ.Τεράστια ανθρωπιστική κρίσηΌσοι εργάζονται στην ανθρωπιστική βοήθεια δηλώνουν πως θα μπορούσαν να περάσουν ώρες απαριθμώντας τα προβλήματα που υπάρχουν: την έλλειψη στέγης και καθαρού νερού, τα σκουπίδια που υπάρχουν παντού σε σωρούς, τα πτώματα όσον σκοτώνονται από εναέριες επιθέσεις και εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένα κάτω από ερείπια – και φυσικά παραμένει και η απειλή να συνεχιστεί ο πόλεμος. Και την ίδια στιγμή όλα αυτά έχουν και τεράστιες ψυχολογικές επιπτώσεις.Τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ έχει εντατικοποιήσει και πάλι τις εναέριες επιθέσεις στη Γάζα. Υπάρχουν νεκροί σχεδόν σε καθημερινή βάση. «Όσα έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα δεν είναι βέβαιο πως θα τα έχουμε και αύριο», δηλώνει τηλεφωνικώς στην DW ο Αμγιάντ Σάουα, επικεφαλής του παλαιστινιακού δικτύου ΜΚΟ. «Δεν μπορούμε να κάνουμε σχέδια για τίποτα. Κάνουμε μόνο ό,τι καλύτερο μπορούμε – και παρ' ότι έχουμε ανθρώπους που αντέχουν, οι ανθρωπιστικές ανάγκες είναι πραγματικά τεράστιες».Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

