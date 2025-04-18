Οι ιδιοκτήτες ή εφοπλιστές πλοίων κατασκευασμένων στην Κίνα θα υποχρεούνται να πληρώνουν νέα κόστη όταν τα σκάφη τους ελλιμενίζονται σε αμερικανικά λιμάνια, μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ σε 180 ημέρες με τα ποσά να αυξάνονται προοδευτικά, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο αντιπρόσωπος για το εμπόριο της αμερικανικής προεδρίας (USTR).

Το μέτρο αφορά επίσης ιδιοκτήτες και κινέζους εφοπλιστές πλοίων που δεν έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του USTR στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Τα τέλη αυτά θα χρεώνονται κατά επίσκεψη στις ΗΠΑ —όχι σε κάθε αμερικανικό λιμάνι όπου δένουν— ως και πέντε φορές ανά πλοίο τον χρόνο.

Ακόμη, ο USTR προβλέπει την επιβολή συγκεκριμένων τελών για πλοία που μεταφέρουν οχήματα, που θα τεθούν επίσης σε ισχύ σε 180 ημέρες, και για αυτά που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ), ωστόσο σε αυτή την περίπτωση οι χρεώσεις θα αρχίσουν σε τρία χρόνια και θα αυξάνονται κατά στάδια για 22 χρόνια.

«Ο USTR αναλαμβάνει στοχευμένη δράση για να αποκαταστήσει τα αμερικανικά ναυπηγεία και για να αντιδράσει στις παράλογες ενέργειες, πολιτικές και πρακτικές της Κίνας για να κυριαρχήσει στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών, του εφοδιασμού και της ναυπηγικής βιομηχανίας», αναφέρει η ανακοίνωση

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε αναθέσει στον USTR να διενεργήσει έρευνα για τις «αθέμιτες πρακτικές της Κίνας στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας, των θαλάσσιων μεταφορών και του εφοδιασμού».

Η έρευνα αυτή συνεχίστηκε επί των ημερών του διαδόχου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε εξάλλου στις αρχές Μαρτίου τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας για την ενίσχυση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας στον Λευκό Οίκο.

Κυρίαρχη μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η αμερικανική ναυτική βιομηχανία άρχισε σιγά-σιγά να συρρικνώνεται και πλέον δεν αποτελεί παρά το 0,1% της ναυπηγικής βιομηχανίας σε παγκόσμια κλίμακα: πλέον κυριαρχεί η Ασία, ιδίως η Κίνα, που κατασκευάζει περίπου τα μισά πλοία τα οποία καθελκύονται, ακολουθούμενη από τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Αυτές οι τρεις ασιατικές χώρες ναυπηγούν πάνω από 95% των πλοίων που κατασκευάζονται, σύμφωνα με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED στα γαλλικά, UNCTAD στα αγγλικά).

Πηγή: skai.gr

