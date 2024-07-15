Ο Ντόναλντ Τραμπ περιόρισε τον αριθμό των πιθανών υποψηφίων για την αντιπροεδρία καθώς δύο από τους τρεις επικρατέστερους ενημερώθηκαν ότι τίθενται εκτός κούρσας.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο από τη Φλόριντα ενημερώθηκε ότι δεν θα είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, σύμφωνα με το Reuters.

Αμέσως μετά έγινε γνωστό ότι και ο κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότα Νταγκ Μπέργκαμ έλαβε μια κλήση, καθώς περίμενε σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο συνεδριακό κέντρο, ότι δεν είναι ο εκλεκτός του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το CNN.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την επιλογή του για αντιπρόεδρο σήμερα στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, τη Δευτέρα, εκτίμησαν ότι η κατοικία του Ρούμπιο στη Φλόριντα αποτελεί μειονέκτημα.

Η 12η Τροποποίηση του Συντάγματος ορίζει ότι οι υποψήφιοι πρόεδροι και αντιπρόεδροι του ιδίου κόμματος «δεν πρέπει να είναι κάτοικοι της ίδιας πολιτείας» και ο Τραμπ δηλώνει ως κατοικία του τη Φλόριντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.