Εκτός οι δύο εκ των τριών επικρατέστερων υποψηφίων για την αντιπροεδρία Τραμπ

Ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Νταγκ Μπέργκαμ ενημερώθηκαν ότι δεν θα είναι υποψήφιοι για την αντιπροεδρία

UPDATE: 21:56
Ρούμπιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ περιόρισε τον αριθμό των πιθανών υποψηφίων για την αντιπροεδρία καθώς δύο από τους τρεις επικρατέστερους ενημερώθηκαν ότι τίθενται εκτός κούρσας.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο από τη Φλόριντα ενημερώθηκε ότι δεν θα είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, σύμφωνα με το Reuters.

Αμέσως μετά έγινε γνωστό ότι και ο κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότα Νταγκ Μπέργκαμ έλαβε μια κλήση, καθώς περίμενε σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο συνεδριακό κέντρο, ότι δεν είναι ο εκλεκτός του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το CNN. 

Οι σύμβουλοι του Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την επιλογή του για αντιπρόεδρο σήμερα στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, τη Δευτέρα, εκτίμησαν ότι η κατοικία του Ρούμπιο στη Φλόριντα αποτελεί μειονέκτημα.

Η 12η Τροποποίηση του Συντάγματος ορίζει ότι οι υποψήφιοι πρόεδροι και αντιπρόεδροι του ιδίου κόμματος «δεν πρέπει να είναι κάτοικοι της ίδιας πολιτείας» και ο Τραμπ δηλώνει ως κατοικία του τη Φλόριντα. 

