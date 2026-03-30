Ένα κέντρο κράτησης μεταναστών στη Νότια Καλιφόρνια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο έντονης κριτικής, αφού ομοσπονδιακές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός κρατούμενου την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για τον τέταρτο θάνατο από τον Σεπτέμβριο, συμβάλλοντας σε μία από τις πιο θανατηφόρες χρονιές που έχουν καταγραφεί υπό την κράτηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Ο Χοσέ Γουαδαλούπε Ράμος-Σολάνο, που κρατούνταν στο Κέντρο Επεξεργασίας της ICE στο Adelanto, πέθανε στις 25 Μαρτίου, σύμφωνα με την υπηρεσία. Τόσο ο ίδιος, όσο και οι άλλοι τρεις θανόντες, ήταν Μεξικανοί υπήκοοι, γεγονός που ώθησε την κυβέρνηση του Μεξικού να ζητήσει άμεση επανεξέταση της λειτουργίας της εγκατάστασης, επισημαίνοντας «σοβαρές παραλείψεις και εμφανείς ελλείψεις» στην παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο θάνατος του Ράμος-Σολάνο αυξάνει σε 14 τον συνολικό αριθμό θανάτων υπό κράτηση της ICE τους τελευταίους τρεις μήνες σε εθνικό επίπεδο.

Τα στοιχεία δείχνουν απότομη αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια: το 2025 καταγράφηκαν 33 θάνατοι υπό κράτηση της ICE, έναντι 11 το 2024, επτά το 2023, τρεις το 2022 και πέντε το 2021.

Ο θάνατός του εντείνει τις ανησυχίες για τις συνθήκες στο κέντρο του Adelanto, το οποίο ήδη αποτελεί αντικείμενο ομαδικής αγωγής σε ομοσπονδιακό επίπεδο για εκτεταμένη κακομεταχείριση. Κρατούμενοι καταγγέλλουν παρουσία μούχλας, ασθενειών, ανεπαρκή παροχή τροφής και νερού, καθώς και συστηματική ιατρική αμέλεια.

Ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι ο τελευταίος θάνατος επιβεβαιώνει αυτές τις καταγγελίες.

Η Λίντσεϊ Τοτσυλόφσκι, συνιδρύτρια του Immigrant Defenders Law Center, δήλωσε ότι η οργάνωσή της έλαβε κλήση από μάρτυρα, ο οποίος ανέφερε πως είδε τον Ράμος-Σολάνο να δυσκολεύεται να αναπνεύσει και να βρίσκεται σε εμφανή κατάσταση αγωνίας. Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι υπήρξε καθυστέρηση στην παροχή ιατρικής βοήθειας.

«Βαδίζουμε πλέον προς τη φονικότερη χρονιά στην ιστορία της ICE για τους κρατούμενους υπό την ευθύνη της», δήλωσε. «Δεδομένων των συνθηκών και του επιπέδου ιατρικής αμέλειας που ήδη αμφισβητούμε στα δικαστήρια, αυτό δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη».

Σε ανακοίνωσή της, η ICE ανέφερε ότι το προσωπικό βρήκε τον Ράμος-Σολάνο αναίσθητο στο κρεβάτι του και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες ανάνηψης, συμπεριλαμβανομένης καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ενώ κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Victorville, όπου κατέληξε. Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Σύμφωνα με την ICE, ο Ράμος-Σολάνο συνελήφθη στις 23 Φεβρουαρίου σε στοχευμένη επιχείρηση επιβολής του νόμου στο Torrance. Η υπηρεσία ανέφερε ότι είχε καταδικαστεί το προηγούμενο έτος για κατοχή ελεγχόμενης ουσίας και κλοπή.

Η ICE υποστηρίζει ότι ο κρατούμενος λάμβανε σταθερή ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κράτησής του, σημειώνοντας ότι είχε διαγνωστεί με διαβήτη, υπερλιπιδαιμία και υπέρταση κατά την εισαγωγή του τον Φεβρουάριο και λάμβανε καθημερινή αγωγή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού ζήτησε τη διερεύνηση της υπόθεσης μόλις ενημερώθηκε για τον θάνατο την Παρασκευή.

Το προξενείο στο Σαν Μπερναρντίνο (San Bernardino) ανέφερε ότι επικοινώνησε με την οικογένεια του Ράμος-Σολάνο για παροχή βοήθειας και υποστήριξης, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να εξακριβώσουν την αιτία θανάτου, να αποκτήσουν πλήρη ιατρικό φάκελο και να εξετάσουν τις συνθήκες του περιστατικού.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι τέτοια λυπηρά περιστατικά δεν θα συνεχιστούν και ζητά άμεση επανεξέταση του κέντρου του Adelanto, λόγω των σοβαρών παραλείψεων και εμφανών ελλείψεων στην παροχή ιατρικής φροντίδας στους κρατούμενους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η κυβέρνηση του Μεξικού θα εξαντλήσει όλα τα νομικά και διπλωματικά μέσα για να αναδείξει το πρόβλημα και να αντιμετωπίσει την υπόθεση, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την προστασία και την αξιοπρέπεια των Μεξικανών πολιτών στο εξωτερικό».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την περασμένη εβδομάδα, ο Ρομπέρτο Βελάσκο Άλβαρες, ανώτατος αξιωματούχος για τη Βόρεια Αμερική στο Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού, δήλωσε ότι 13 Μεξικανοί υπήκοοι έχουν πεθάνει είτε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων μετανάστευσης είτε υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Μεξικού, τέσσερις από αυτούς τους θανάτους σημειώθηκαν στην Καλιφόρνια, ενώ οι ηλικίες των θυμάτων κυμαίνονταν από 19 έως 69 ετών.

Από τους 13 θανάτους, έξι αποδίδονται σε ιατρικές επιπλοκές, τέσσερις σε αυτοκτονία, δύο σε επιχειρήσεις της ICE και ένας σε περιστατικό πυροβολισμών σε κέντρο κράτησης στο Ντάλας.

Στο Adelanto, οι άλλοι τρεις που πέθαναν ήταν ο Ισμαέλ Αγιάλα-Ουρίμπε, 39 ετών και πρώην δικαιούχος DACA, που κρατούνταν για σχεδόν έναν μήνα πριν πεθάνει τον Σεπτέμβριο· ο Γκαμπριέλ Γκαρσία-Αβίλες, 56 ετών, που ζούσε κοντά στο Costa Mesa και πέθανε στις 23 Οκτωβρίου, περίπου μία εβδομάδα μετά την κράτησή του· και ο Αλμπέρτο Γκουτιέρες Ρέγιες, 48 ετών, που πέθανε στις 27 Φεβρουαρίου.

Ο Βελάσκο χαρακτήρισε τους θανάτους «απολύτως οδυνηρούς, συγκλονιστικούς και, φυσικά, εντελώς απαράδεκτους για την κυβέρνηση του Μεξικού». Όπως ανέφερε, έχουν ήδη κατατεθεί δύο αγωγές από τις οικογένειες των θυμάτων.

Πηγή: skai.gr

