Ο άνδρας που έριξε το αγροτικό του όχημα σε συναγωγή στην περιοχή του Ντιτρόιτ νωρίτερα τον Μάρτιο, ενεργούσε εμπνευσμένος από τη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, και επιδίωκε να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καταστροφή, ανακοίνωσε το FBI.

Ο Άιμαν Γκαζάλι είχε καταγράψει βίντεο πριν από την επίθεση στη συναγωγή Temple Israel στο Γουέστ Μπλούμφιλντ, δηλώνοντας ότι ήθελε «να σκοτώσει όσους περισσότερους από αυτούς μπορώ», σύμφωνα με την Τζένιφερ Ράνιαν, επικεφαλής του FBI στο Ντιτρόιτ, η οποία ανακοίνωσε τις εξελίξεις σε συνέντευξη Τύπου.

Όπως ανέφερε, ο 41χρονος από το Ντίαρμπορν Χάιτς παρέμεινε για μερικές ώρες στο πάρκινγκ στις 12 Μαρτίου, πριν ρίξει το αγροτικό του μέσα από κλειστές πόρτες και στον διάδρομο ενός χώρου προσχολικής εκπαίδευσης, χτυπώντας έναν φρουρό ασφαλείας.

Στη συνέχεια αντάλλαξε πυρά με έναν άλλο φρουρό πριν αυτοπυροβοληθεί θανάσιμα, σύμφωνα με το FBI. Το όχημα Ford F-150, το οποίο ήταν φορτωμένο με επαγγελματικού τύπου πυροτεχνήματα και δοχεία βενζίνης, έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Οι πρώτοι διασώστες εκκένωσαν γρήγορα το κτίριο και κανένα από τα 150 παιδιά και τα μέλη του προσωπικού δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η πρώην σύζυγος του Γκαζάλι είχε καλέσει την αστυνομία στο Ντίαρμπορν Χάιτς περίπου την ώρα της επίθεσης, προειδοποιώντας ότι φαινόταν ταραγμένος και με τάσεις αυτοκτονίας, αφού είχε χάσει αρκετά μέλη της οικογένειάς του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή λίγες ημέρες νωρίτερα στη γενέτειρά του, τον Λίβανο, σύμφωνα με ηχητικό από το 911. Η επιδρομή έγινε λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ένας αδελφός του, ο Ιμπραχίμ Γκαζάλι, που σκοτώθηκε στην αεροπορική επιδρομή, ήταν διοικητής της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η διευθύντρια εθνικών πληροφοριών των ΗΠΑ, Τάλσι Γκάμπαρντ, δήλωσε σε επιτροπή της Γερουσίας ότι ο Άιμαν Γκαζάλι είχε οικογενειακούς δεσμούς «με ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολάχ».

Η Ράνιαν ανέφερε ότι σε βίντεο και άλλες εικόνες που εντοπίστηκαν στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων του, ο Γκαζάλι υιοθετούσε ρητορική εκδίκησης και τη μαχητική ιδεολογία της Χεζμπολάχ. Είχε επίσης αναζητήσει συναγωγές και εβραϊκά πολιτιστικά κέντρα στο Μίσιγκαν λίγες ημέρες πριν από την επίθεση, πριν επιλέξει το Temple Israel, ακόμη και αναζητώντας την ώρα του μεσημεριανού γεύματος.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζερόμ Γκόργκον υπενθύμισε ότι η Χεζμπολάχ το 1983 είχε πραγματοποιήσει επίθεση με φορτηγό-βόμβα σε στρατώνες Αμερικανών πεζοναυτών στη Βηρυτό, στον Λίβανο.

«Αυτό ακριβώς έκανε αυτός ο τρομοκράτης πριν από λίγες εβδομάδες στη γειτονιά μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η συναγωγή στο Μίσιγκαν που δέχθηκε την επίθεση ανήκει στο ρεύμα του Μεταρρυθμιστικού Ιουδαϊσμού, το μεγαλύτερο στη Βόρεια Αμερική, το οποίο δίνει έμφαση σε προοδευτικές αξίες όπως η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα των φύλων. Σύμφωνα με την Ένωση για τον Μεταρρυθμιστικό Ιουδαϊσμό, η κοινότητα του Temple Israel είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στο συγκεκριμένο δόγμα.

Η συναγωγή ιδρύθηκε το 1941 στο Ντιτρόιτ, μεταφέρθηκε τη δεκαετία του 1980 στο προάστιο Γουέστ Μπλούμφιλντ και αριθμεί περισσότερα από 12.000 μέλη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Η επίθεση αυτή είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά επιθέσεων κατά θρησκευτικών χώρων, γεγονός που έχει εντείνει τον φόβο μεταξύ θρησκευτικών ηγετών και πιστών σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

