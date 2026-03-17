Τραμπ: «Αν δεν είχαμε επιτεθεί στο Ιράν, θα άρχιζε ο Γ' Παγκόσμιος» - Δείτε βίντεο

«Δεν θα είχε απομείνει τίποτα... κάναμε δουλειά για τον κόσμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αμερικανική επιχείρηση «Epic Fury» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, απέτρεψε έναν πυρηνικό πόλεμο που θα μπορούσε να «εξελιχθεί σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Αν δεν την είχαμε κάνει, θα άρχιζε πυρηνικός πόλεμος και μετά ο Τρίτος Παγκόσμιος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Όλοι αυτοί οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον των γειτόνων τους είχαν τοποθετηθεί πολύ καιρό πριν, και δεν περίμεναν να τους χρησιμοποιήσουν τόσο γρήγορα», συμπλήρωσε, ενώ στη συνέχεια τόνισε: «Δεν θα είχε απομείνει τίποτα... κάναμε δουλειά για τον κόσμο».

«Αν δώσετε στο Ιράν πυρηνικό όπλο, θα χρησιμοποιηθεί σχεδόν αμέσως και ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου θα ανατιναχθεί», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

