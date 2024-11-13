Δήλωση σοκ έκανε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. «Το Ισραήλ μπορεί να επιτεθεί στην Τουρκία και να ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος» προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

Υπογραμμίζοντας την «περιφερειακή επιθετικότητα» του Ισραήλ, ο Γκιουλέρ είπε: «το Ισραήλ είναι μια επιθετική χώρα, μπορεί να μάς επιτεθεί. Έχουμε ζήσει δύο παγκόσμιους πολέμους. Θυμάστε πώς ξεκίνησαν αυτοί οι πόλεμοι; Για πολύ μικρούς λόγους. Επομένως, δεν απαιτείται ένα μεγάλο γεγονός… Μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή. Φυσικά, πόλεμος δεν θέλουμε να ξεσπάσει, αλλά πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι».



«Είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια ολόκληρης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους. Μπορεί να υπάρχει πιθανότητα πολέμου, θα αξιολογήσουμε τα πάντα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, αλλά θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά στη χώρα μας» πρόσθεσε.

«Ο πρόεδρός μας προειδοποιεί ολόκληρη την κοινωνία. Επειδή το βλέπει αυτό. Θα έλεγε κάτι τέτοιο αν δεν έβλεπε τέτοιο κίνδυνο; Ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει στο ανά πάσα στιγμή»

Ο Γκιουλέρ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία, σύμφωνα με τα αλλεπάλληλα αιτήματα της Άγκυρας.



Ο εκνευρισμός στην Τουρκία αναφορικά με τις επιλογές του νεοεκλεγέντα προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει στη θέση του υπουργού Εξωτερικών τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Μάικλ Βαλτς ως Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, αλλά και άλλους φιλοϊσραηλινούς, είναι έκδηλος.

Πρώτος την ανησυχία του εξέφρασε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα «στηρίξει το διεθνές δίκαιο» ή αν θα στηρίξει την Ελλάδα και την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.