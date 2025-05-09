Λογαριασμός στο Χ που συνδέεται με τον Πάπα Λέοντα τον 14ο είχε επικρίνει σφοδρά τους τελευταίους μήνες αλλά και τα προηγούμενα έτη τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, κυρίως για την μεταναστευτική πολιτική τους.

Ο νέος Πάπας φαίνεται πως έχει λογαριασμό στο Χ, με το όνομά του, Ρόμπερτ Πρεβόστ με περισσότερους από 350.000 ακόλουθους, όπου έκανε συχνά αναρτήσεις, ενώ ως εικόνα προφίλ έχει στιγμιότυπο από συνάντησή του με τον Πάπα Φραγκίσκο.

Σε μια σειρά από αναρτήσεις, ο γεννημένος στο Σικάγο νέος ποντίφικας αναδημοσίευε επικριτικά προς τον Βανς δημοσιεύματα για την ερμηνεία της πίστης του αλλά και την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ.

Στα μέσα Απριλίου αναδημοσίευσε ένα επικριτικό προς τον Τραμπ ποστ από την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ στο Οβάλ Γραφείο και παρέπεμπε σε δημοσίευμα ενός καθολικού επισκόπου της Ουάσινγκτον, το οποίο υπογράμμιζε τα δεινά των μεταναστών που απελάθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από την κυβέρνηση Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ.

«Δεν βλέπετε τον πόνο; Δεν ενοχλείται η συνείδησή σας;», αναφέρει το δημοσίευμα που αναδημοσίευσε ο Πάπας.

Τον Φεβρουάριο δημοσίευσε ένα άρθρο γνώμης από το National Catholic Reporter, μια καθολική εφημερίδα με φιλελεύθερο προσανατολισμό, με τίτλο: «Ο Τζέι Ντι Βανς κάνει λάθος: Ο Ιησούς δεν μας ζητά να κατατάξουμε την αγάπη μας για τους άλλους».

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline — Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025

Σημειώνεται πως ο Τραμπ «φλέρταρε» με τους καθολικούς σε πολιτείες – κλειδιά προκειμένου να κερδίσει τις προεκλογικές εκλογές του 2024. Επίσης, διόρισε επίσης αρκετούς καθολικούς - εκτός από τον Βανς - σε υψηλόβαθμες θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο.

Και ο Πάπας Φραγκίσκος επέκρινε τακτικά την κυβέρνηση Τραμπ και είχε επιπλήξει έντονα τον Βανς για την ερμηνεία της εκκλησιαστικής διδασκαλίας γύρω από την αγάπη.

Και σε διάφορα tweets που χρονολογούνται από την προεδρική εκστρατεία του 2016 και την πρώτη θητεία του Τραμπ, ο νέος Πάπας έδειχνε την έντονη αντίθεσή του στη θανατική ποινή, ενώ υποστήριζε τον έλεγχο της οπλοκατοχής και ένα πιο φιλόξενο σύστημα μετανάστευσης.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσει η θανατική ποινή», έγραφε τον Μάρτιο του 2025.

It's time to end the death penalty. — Robert Prevost (@drprevost) March 5, 2015

Το 2017, έκανε retweet μια δήλωση της Διάσκεψης Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ που καταδίκαζε το μίσος ως απάντηση στις θανατηφόρες διαδηλώσεις των ρατσιστών στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια.

Επίσης, τον Μάιο του 2020 είχε αναδημοσιεύσει πολλά tweets εκφράζοντας τη συμπάθειά της για την οικογένεια του Τζόρτζ Φλόιντ που δολοφονήθηκε από την αστυνομία και ο θάνατος του οποίου προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ -και όχι μόνο- εκείνο το καλοκαίρι.

«Πρέπει να ακούσουμε περισσότερα από τους ηγέτες της Εκκλησίας, να απορρίψουμε τον ρατσισμό και να αναζητήσουμε δικαιοσύνη», έγραφε.

Ο νέος Πάπας σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Politico είχε ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές του 2012, του 2014, του 2018 και του 2024, ενώ φέρεται να είχε ψηφίσει και στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος τις χρονιές 2012, 2014 και 2016.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.