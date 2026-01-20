Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Λαφαζάνης διαχωρίζει την ΚΥΑ 335/2015 από αυτή του 2017

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, πρώην υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρινίζοντας τη διαφορά μεταξύ δύο αποφάσεων για βοσκοτόπια.

«Η ΚΥΑ 335 που υπέγραψα ως υπερ-υπουργός Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης τον Μάιο 2015 μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Γιάννη Τσιρώνη, ήταν συνέχεια της απόφασης του Γιώργου Καρασμάνη και δεν είχε καμία σχέση με τη δεύτερη απόφαση για βοσκοτόπια χωρίς ζώα που υπεγράφη τον Ιούλιο του 2017 από τον αναπληρωτή υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου».

Αυτό κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης πρώην υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης, από 27/1/2015 έως 18/7/2015.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «στο διάστημα λιγότερο των έξι μηνών που διετέλεσε υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ , δεν είχε ούτε το χρόνο ούτε τις αρμοδιότητες και τη γνώση για τα αγροτικά ζητήματα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που προέκυψαν αργότερα».

Ο κ. Λαφαζάνης μίλησε για «εγκληματικό κύκλωμα που ξεκίνησε από συμφέροντα, με την κάλυψη της κυβέρνησης της ΝΔ» και για «ποινικές και πολιτικές ευθύνες υπουργών της», ενώ υποστήριξε ότι η δική του προσπάθεια «επικεντρώθηκε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον ελληνικό λαό, τις οποίες η κυβέρνηση Τσίπρα έκανε θρύψαλα».

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, ο κ. Λαφαζάνης ανέφερε ότι «τον Φεβρουάριο του 2015 ανέλαβε ως υπερ-υπουργός και είχε αναλάβει την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αναπληρωτή υπουργό τον Γιάννη Τσιρώνη, ενώ η δική μου δυνατότητα για παρεμβάσεις σε όλα τα υπουργεία ήταν μικρή, ενώ το σχήμα των έξι υπερ-υπουργείων δεν άντεξε και διαλύθηκε».

«Εκείνη την περίοδο γίνανε πράγματα και θαύματα. Για τα αγροτικά θέματα εγώ και η ”τάση”, ήμασταν αντιμέτωποι με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα γιατί είχαμε άλλη κατεύθυνση. Το μεγάλο σκάνδαλο για μένα είναι η επέκταση της δανειακής σύμβασης για την οποία κανείς δεν μίλησε. Εγώ είχα κάνει ταξίδι, μετά από προετοιμασία, στη Ρωσία με την οποία υπογράψαμε τη συμφωνία για τον μεγάλο αγωγό που θα πέρναγε από τη Μαύρη Θάλασσα και ο οποίος δεν ήταν ασύμβατος με το μνημόνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Λαφαζάνης τόνισε ότι «η κοινή υπουργική απόφαση 335 που υπογράψαμε στις 21//5/2015 μαζί με τον τότε αναπληρωτή υπουργό Γιάννη Τσιρώνη για την κατανομή των βοσκοτόπων στην Ελλάδα ήταν ένα μεγάλο θετικό βήμα εκείνη την περίοδο με αφετηρία ότι θα μπορούσε να γίνει η αναβάθμιση της ελληνικής κτηνοτροφίας και να παίξει ευρύτερο».

«Πάνω σε αυτή την υπουργική απόφαση οι υπουργοί, κυρίως της ΝΔ, ασέλγησαν βάναυσα, την κάνανε φύλο και φτερό με απαράδεκτες σκανδαλώδεις παρεμβάσεις με συνέπεια να διαμορφωθεί στη κτηνοτροφία το εγκληματικό κύκλωμα με πολιτικά πρόσωπα της ΝΔ και ιθύνοντα νου κυρίως τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», υποστήριξε ο κ. Λαφαζάνης και συμπλήρωσε:

«Η πιο σημαντική απόδειξη είναι αυτά που έπραξε ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης που υπέγραψε, μαζί με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΠΕ Αθανάσιου Καπρέλη ο οποίος επεξεργάστηκε τη λύση, και έβαλε το ”Συμφωνώ”. Δεν είχε κανένα λόγο να την υπογράψει. Ήταν δουλειά του διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ να την υπογράψει. Προφανώς ο κ. Καπρέλης είχε ανησυχία για την απόφαση του και ήθελε ο ίδιος κάλυψη. Αν δεν είχε δίπλα την υπογραφή του υπουργού δεν θα είχε νομιμοποίηση και η απόφαση η οποία έδινε τη δυνατότητα μεταφοράς και απόκτησης βοσκότοπων από Κρήτη στη Δυτική Μακεδόνια, Πελοπόννησο, Κάρπαθο, Κω και Ρόδο. Από τη Κρήτη μεταφέρθηκαν 97.652 εκτάρια και με βάση αυτό, κτηνοτρόφοι απέκτησαν βοσκοτόπια πολύ περισσότερα από ό,τι έχει Κρήτη».

Όπως είπε ο κ. Λαφαζάνης, «η υπογραφή της απόφασης Καπρέλη που έχει το ”συμφωνώ” Βορίδη είναι σκαστή παρανομία γιατί στη ΚΥΑ που εμείς υπογράψαμε με τον κ. Τσιρώνη υπάρχει ρητή παράγραφος που αναφέρει ότι απαγορεύεται κτηνοτρόφοι να μεταφέρουν και να χρησιμοποιούν βοσκοτόπους για την κατανομή εθνικού αποθέματος σε άλλη ενότητα - δεν μπορούσε να πάει από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησιά».

«Το τέχνασμα Βορίδη ήταν ότι στην υπουργική απόφαση αναφέρεται σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους ενώ αυτό απαγορευόταν. Επιτρεπόταν μόνο σε περιοχές που υπάρχει απόθεμα στην ίδια χωρική ενότητα και όχι να πάρουν βοσκότοπους χωρίς ζώα. Άρα το σκάνδαλο ήταν ότι θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να δηλώνει βοσκότοπους σε άλλη περιοχή, χωρίς ζώα, χωρίς χρονικό περιορισμό, χωρίς σταβλικές εγκαταστάσεις και να παίρνει κοινοτική ενίσχυση. Ήταν μια προσπάθεια αυτή η απόφαση να μετατραπεί σε όχημα της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης και να λυμαίνονται ενισχύσεις της ΕΕ οι επιτήδειοι. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα για απιστία και έπρεπε ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης να οδηγηθούν στο ειδικό δικαστήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λαφαζάνης.

Στις αναφορές αυτές, αντέδρασε έντονα ο κ. Λαζαρίδης επισημαίνοντας στον κ. Λαφαζάνη ότι, «πάει πολύ να λέει ότι υπουργοί της κυβέρνησης της ΝΔ ασέλγησαν βάναυσα, όταν ο ίδιος προσωπικά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αντί να ασχοληθούν με την παραγωγική ανασυγκρότηση, έπαιξαν την τύχη τής χώρας στα ζάρια».

«Ήσασταν υπουργός και δεν ξέρατε τι υπογράφατε; Με την ΚΥΑ 873 του 2017 για την κατανομή βοσκοτόπων στη χώρα, που υπέγραψε ο κ. Αποστόλου, με πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ τον κ. Καπρέλη και μετά υπέγραψε και ο κ. Αραχωβίτης κατανέμονται εκτάσεις σε μη επιλέξιμες εκτάσεις ενώ δόθηκε δυνατότητα σε κτηνοτρόφους να μη διαθέτουν ζωϊκό κεφάλαιο...» σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης.

«Εγώ δεν ήμουν υπουργός σε αυτές τις κυβερνήσεις... Αν αυτοί κάνανε τα ίδια με αποφάσεις τους, έχουν ευθύνη...» σχολίασε ο μάρτυρας.

Ακόμα ο κ. Λαφαζάνης, απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις του κ. Λαζαρίδη, ανέφερε ότι «δεν υπήρξε πολιτική εντολή να χαρακτηριστούν βοσκότοποι χωρίς ζώα» ενώ υποστήριξε ότι επί δικής του υπουργικής θητείας «ο πρόεδρος και οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν επιλέχθηκαν με κομματικό χρώμα αλλά με κριτήρια γνώσης του αντικειμένου».

Ο κ. Λαφαζάνης ανέφερε ότι ήταν κατά της τεχνικής λύσης ενώ στην ερώτηση τι έκανε για να σπάσει το μονοπώλιο στον Οργανισμό απάντησε:

«Δεν το άγγιξα το θέμα, δεν είχα χρόνο. Ήταν στις προθέσεις μου αλλά δεν πρόλαβα, παραιτήθηκα για να υπερασπιστώ τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε αναλάβει απέναντι του λαού, που έγιναν θρύψαλα».

«Η εξαγγελία του ΣΥΡΙΖΑ ”ο ΟΣΔΕ θα επιστρέψει σπίτι του”, απασχόλησε τη σύντομη θητείας σας;» ρωτήθηκε από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

«Είμαι αντίθετος με τον τεχνικό σύμβουλο, είναι γάγγραινα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν είχα χρόνο για να βρω εναλλακτικό αντικαταστάτη», απάντησε ο κ. Λαφαζάνης.

Σε άλλη ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη, επανέλαβε ότι «η ΚΥΑ τον Μάιο του 2015 με την δική μου υπογραφή και του αναπληρωτή υπουργού Γιάννη Τσιρώνη δεν έχει καμία σχέση με την δεύτερη ΚΥΑ που υπεγράφη τον Ιούλιο 2017 -όταν εγώ είχα φύγει από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- για την κατανομή βοσκοτόπων χωρίς ζώα, η οποία αποτελεί εστία ανάπτυξης του σκανδάλου για την κατανομή εθνικού αποθέματος».

«Εγώ πολύ αργότερα την αντιλήφθηκα… Προφανώς και δεν θα την ενέκρινα αν και τότε είχα ενημερωθεί και αν την είχα αντιληφθεί…» είπε και προσέθεσε: «Όχι δεν ασχολήθηκα την περίοδο εκείνη με τα αγροτικά προβλήματα γιατί είχαμε το μεγάλο πρόβλημα να αποφύγουμε την χρεοκοπία της χώρας».

«Το διάστημα που παραμείνατε στο υπερ-υπουργείο, είχατε κάποια παρέμβαση ή υπήρξε αλλαγή πολιτικής για τα διαχειριστικά σχέδια;» ρώτησε η Μ. Αποστολάκη.

«Όχι. Δεν είχα ούτε την παραμικρή συνεργασία με τον διοικητή ή το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή το παραμικρό τηλέφωνο από οποιοδήποτε…», ανέφερε.

Σε άλλη ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Λαφαζάνης απάντησε ότι «βασική μου παρέμβαση ήταν η ΚΥΑ 335 για την κατανομή βοσκοτόπων και ήταν μετά από επεξεργασία της με αυτούς που είχαν γνώση και ήταν συνέχεια της απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Καρασμάνη οποία δεν έλεγε για τεχνική λύση για την κατανομή βοσκοτόπων χωρίς ζώα».

«Αργότερα κάνανε σκανδαλώδεις τροποποιήσεις σε βάρος αυτής της απόφασης. Ο κ. Βορίδης εγκαινίασε την τεχνική λύση για κατανομή βοσκοτόπων χωρίς ζώα. Την ΚΥΑ Λαφαζάνη-Τσιρώνη, δεν την εφεύραμε εμείς, εμείς εφαρμόσαμε την απόφαση Καρασμάνη για τεχνική λύση», ανέφερε ο κ. Λαφαζάνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

