Η ΕΕ προτείνει στοχευμένες αλλαγές που θα μειώσουν τον διοικητικό φόρτο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα προτάσεις για στοχευμένες αλλαγές σε ορισμένους από τους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Με τις αλλαγές επιδιώκεται η συνοχή των κανόνων με τα αποτελέσματα της συνολικής μεταρρύθμισης που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2024, μειώνοντας παράλληλα τον φόρτο υποβολής εκθέσεων και τον διοικητικό φόρτο, και εξορθολογίζοντας τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη εκτός ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών.

Οι προτάσεις αυτές θα απλουστεύσουν τη νομοθεσία της ΕΕ, θα καταργήσουν περιττές διοικητικές απαιτήσεις και θα καταστήσουν πιο αποδοτική τη χρηματοδοτική βοήθεια. Η δέσμη των μέτρων απλούστευσης θα ωφελήσει άμεσα τις εθνικές διοικήσεις, καθώς ο διοικητικός τους φόρτος θα μειωθεί και θα διευκολυνθεί η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα τους δοθεί η δυνατότητα να ανακατευθύνουν τους πόρους τους σε άλλες εργασίες.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης, δήλωσε σχετικά: «Στην πρωτοβουλία αυτή αποτυπώνεται η διαρκής δέσμευση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, να αυξήσει την αποδοτικότητα, και να εξαλείψει τις περιττές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, στηρίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταργώντας παρωχημένες απαιτήσεις και μειώνοντας τη διοικητική πολυπλοκότητα, η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διοχετεύουν τους πόρους τους εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίοι: στην υγεία των δημόσιων οικονομικών, στην ανάπτυξη και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.»

Nίκος Ανδρίτσος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.