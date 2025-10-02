Ερντογάν: Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση για ειρήνη στη Γάζα

Στην καταδίκη της ισραηλινής επιθετικότητας σε βάρος του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση για ειρήνη.

Μιλώντας ενώπιον κομματικού ακροατηρίου, δήλωσε ότι η Τουρκία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι Τούρκοι που συμμετείχαν στη νηοπομπή είναι καλά στην υγεία τους.

Και το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδίκασε την αναχαίτιση του στολίσκου χαρακτηρίζοντάς την ως «τρομοκρατική πράξη» και ζήτησε να λογοδοτήσουν οι «δράστες αυτής της επίθεσης».

Νωρίτερα, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο που κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας, πλοία του οποίου αναχαιτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

Σε ανακοίνωσή του το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης διευκρίνισε ότι η έρευνα αφορά «24 Τούρκους πολίτες που συνελήφθησαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν στοιχεία του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού στα διεθνή ύδατα εναντίον του Global Sumud που κατευθυνόταν στη Γάζα για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια».

Ο εισαγγελέας επικαλέστηκε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και επεσήμανε ότι ξεκίνησε έρευνα «για τα εγκλήματα της στέρησης της ελευθερίας, της αναχαίτισης ή της παρακράτησης μέσων μεταφοράς, της διακεκριμένης λεηλασίας, των υλικών ζημιών και των βασανιστηρίων».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας αναχαίτισε 13 από τα πλοία που συμμετέχουν στον διεθνή στολίσκο.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, συνολικά 30 Τούρκοι πολίτες έχουν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές και πρόκειται να απελαθούν στην Ευρώπη.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καταγγείλει χθες Τετάρτη το βράδυ «μια πράξη τρομοκρατίας» από την πλευρά του Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του στολίσκου, ενώ εξέφρασε την ελπίδα «αυτή η επίθεση να μην υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα».

Πηγή: skai.gr

