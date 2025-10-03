IDF: Αδημοσίευτα πλάνα από την επιχείρηση κατά του στολίσκου

Αδημοσίευτα πλάνα από την επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου Sumud που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας (επιχείρηση Horizon Shield) έδωσαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα οι IDF. Στο ένα από τα δύο βίντεο, Ισραηλινοί στρατιώτες φέρεται να δίνουν βοήθεια στους ακτιβιστές, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζονται οι προετοιμασίες του Ισραηλινού Ναυτικού για την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, σε μια επιχείρηση που διήρκεσε περίπου 12 ώρες, το προσωπικό του Ισραηλινού Ναυτικού απέτρεψε μια μεγάλης κλίμακας απόπειρα εισβολής από εκατοντάδες άτομα που επέβαιναν σε 41 σκάφη, τα οποία δήλωσαν την πρόθεσή τους να παραβιάσουν τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό ασφαλείας δίπλα στη Λωρίδα της Γάζας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πολυάριθμες ναυτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των Shayetet 13, Shayetet 3, του Στόλου Πυραυλακάτων, στρατευμάτων Snapir και άλλων ναυτικών μονάδων.

«Μέσα σε 12 ώρες επιτεύχθηκε Επιχειρησιακός Έλεγχος σε πάνω από 41 Σκάφη που Επιχείρησαν να Παραβιάσουν τον Ναυτικό Αποκλεισμό» τονίζεται.

Μετά την επιχείρηση, τα μέλη του στολίσκου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Ασντόντ για περαιτέρω έλεγχο από την Ισραηλινή Αστυνομία.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ήταν παρών καθόλη τη διάρκεια της επιχείρησης στο κέντρο διοίκησης του Ισραηλινού Ναυτικού και διατηρούσε συνεχή επαφή με τους διοικητές που συμμετείχαν και ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Εξέφρασε βαθιά εκτίμηση για τις ενέργειες των στρατευμάτων.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να διατηρούν με αποφασιστικότητα τον θαλάσσιο αποκλεισμό ασφάλειας γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας» διαμηνύεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

