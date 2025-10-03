Στη σύλληψη ένας Ισραηλινού ακτιβιστή που μπήκε στη Λωρίδα της Γάζας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον συνεχιζόμενο πόλεμο και συμπαράστασης στους ακτιβιστές του στολίσκου, προχώρησε ο στρατός του Ισραήλ.

Ο Ιταμάρ Γκρίνμπεργκ, υπερορθόδοξος Εβραίος Χαρεντί, αρνήθηκε να υπηρετήσει στον ισραηλινό στρατό και να πολεμήσει κατά των Παλαιστινίων.

Ο Γκρίνμπεργκ περπάτησε και μπήκε στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας, αναρτώντας στα social media: «Αυτή τη στιγμή: σπάμε την πολιορκία. Είμαστε κυριολεκτικά στη Γάζα!.

Λίγα λεπτά αργότερα περικυκλώθηκε και συνελήφθη από τον ισραηλινό στρατό.

Right now: breaking the siege.

We are literally in Gaza! pic.twitter.com/KnPHyx9lnR — Itamar Greenberg | איתמר גרינברג (@itamar_green) October 3, 2025

Νωρίτερα, ο Γκρίνμπεργκ είχε κάνει ανάρτηση «ενάντια στο κράτος του απαρτχάιντ και της γενοκτονίας».

«Μποϊκοτάρετε το Ισραήλ. Απομονώστε το. Εφαρμόστε όλη την πίεση που μπορείτε. Σταματήστε τη γενοκτονία. Τιμή στους ακτιβιστές του στολίσκου, τιμή στους αντιστασιακούς παγκοσμίως. Αντισταθείτε παντού!» έγραψε

