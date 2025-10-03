Λογαριασμός
Η στιγμή που Ισραηλινός ακτιβιστής συλλαμβάνεται στη Γάζα από τον στρατό - Βίντεο

«Αυτή τη στιγμή σπάμε την πολιορκία. Είμαστε κυριολεκτικά στη Γάζα!» έγραψε στα social media - Λίγα λεπτά αργότερα περικυκλώθηκε και συνελήφθη

aktibistiw

Στη σύλληψη ένας Ισραηλινού ακτιβιστή που μπήκε στη Λωρίδα της Γάζας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον συνεχιζόμενο πόλεμο και συμπαράστασης στους ακτιβιστές του στολίσκου,  προχώρησε ο στρατός του Ισραήλ. 

Ο Ιταμάρ Γκρίνμπεργκ, υπερορθόδοξος Εβραίος Χαρεντί, αρνήθηκε να υπηρετήσει στον ισραηλινό στρατό και να πολεμήσει κατά των Παλαιστινίων. 

Ο Γκρίνμπεργκ περπάτησε και μπήκε στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας, αναρτώντας στα social media: «Αυτή τη στιγμή: σπάμε την πολιορκία. Είμαστε κυριολεκτικά στη Γάζα!. 

Λίγα λεπτά αργότερα περικυκλώθηκε και συνελήφθη από τον ισραηλινό στρατό. 

Νωρίτερα, ο Γκρίνμπεργκ είχε κάνει ανάρτηση «ενάντια στο κράτος του απαρτχάιντ και της γενοκτονίας». 

«Μποϊκοτάρετε το Ισραήλ. Απομονώστε το. Εφαρμόστε όλη την πίεση που μπορείτε. Σταματήστε τη γενοκτονία. Τιμή στους ακτιβιστές του στολίσκου, τιμή στους αντιστασιακούς παγκοσμίως. Αντισταθείτε παντού!» έγραψε

