Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι σχεδιάζει νέα βήματα για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών στην Κωνσταντινούπολη. Ακόμη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Ερντογάν σημείωσε ότι οι περιορισμοί του αμυντικού εμπορίου μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αρθούν άνευ όρων. Σημείωσε και ότι θέλει να φιλοξενήσει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ το 2026.
Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος χαιρέτισε την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ ενώ σημείωσε και ότι «η επιθετικότητα του Ισραήλ πρέπει να σταματήσει».
