Ρούτε: «Εντυπωσιακή» η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εκθείασε την Τρίτη την αμυντική βιομηχανική βάση της Τουρκίας, δηλώνοντας ότι η αμυντική βιομηχανία της γείτονος πρέπει να είναι πιο στενά συνδεδεμένη με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Τουρκία έχει μια πολύ μεγάλη αμυντική βιομηχανική βάση. Μερικές φορές ξεχνάμε τι έχουν. Επισκέφτηκα μερικές από τις εταιρείες τους, είναι πραγματικά εντυπωσιακό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρούτε στο ΝΑΤΟ Public Forum που διεξάγεται στη Χάγη.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανική βάση είναι όσο το δυνατόν πιο στενά συνδεδεμένη με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την Ευρωπαϊκή Ένωση» σημείωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Μάλιστα, ο Ρούτε προχώρησε σε παραινέσεις, προειδοποιώντας κατά της δημιουργίας «εσωτερικών διαιρέσεων» εντός της συμμαχίας με βάση τα πλαίσια αμυντικής συνεργασίας. «Ας μην δημιουργήσουμε αυτά τα τείχη εντός του ΝΑΤΟ. Δεν θα βοηθήσει» είπε.

Οι ηγέτες των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ την Τρίτη και την Τετάρτη συγκεντρώνονται στη Χάγη για μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής, στην οποία θα κυριαρχήσουν οι συζητήσεις για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.