Ο Ερντογάν σε ρόλο προξενήτρας: Οι νέοι δεν παντρεύονται - Να παντρεύεστε γρήγορα!

«Προσπαθούμε να κάνουμε προξενιά για γάμους, αλλά οι νέοι δεν θέλουν να παντρευτούν» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας τους νέους να δεσμεύονται από νωρίς.

«Αφήστε τα 30 ή τα 40. Να παντρεύεστε γρήγορα. Προσπαθώ να μεσολαβήσω, αλλά οι προσπάθειες δεν έχουν επιτυχία» είπε, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Αναλυτικά ο Ερντογάν είπε: «Το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα θέμα που μας απασχολεί. Μα οι νέοι δεν παντρεύονται! Αυξάνονται και τα διαζύγια. Ναι αυξάνονται. Οι άνδρες προς τις γυναίκες και οι γυναίκες προς τους άνδρες έχουν προβλήματα στο ζήτημα του γάμου. Πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Κάποιες φορές κι εγώ και οι συνεργάτες μου θέλουμε να βοηθήσουμε, λέμε να μεσολαβήσουμε. Αλλά δυστυχώς δεν καταφέρνουμε οι άνδρες να ικανοποιηθούν για τις γυναίκες και οι γυναίκες για τους άνδρες.

» Mην το καθυστερείτε. Εγώ παντρεύτηκα στα 25. Τώρα όμως βλέπεις πως παντρεύονται στα 30, 35 ή και στα 40! Ξεφεύγει. Να παντρεύεστε έγκαιρα. Την τύχη σας να την καθορίζετε όχι στα 30 ή στα 40, αλλά στα νιάτα σας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.