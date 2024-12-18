ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανοί απειλούν τον Ερντογάν με κυρώσεις εάν δεν υπάρξει κατάπαυση πυρός με τους Κούρδους

Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, με εκτόπισμα και επιρροή στο κόμμα, απειλούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με κυρώσεις, θέλοντας να προλάβουν τουρκική εισβολή στη βορειοανατολική Συρία.

Οι γερουσιαστές Κρις Βαν Χόλεν και Λίντσεϊ Γκράχαμ (φωτογραφία) απειλούν με κυρώσεις τον Τούρκο πρόεδρο ζητώντας από την Άγκυρα να ασκήσει πιέσεις στους μαχητές της συριακής αντιπολίτευσης για να συμφωνήσουν για μια κατάπαυση του πυρός με τους Κούρδους εταίρους που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ.

Οι δύο γερουσιαστές ξεκαθάρισαν ότι προτίθενται να καταθέσουν νομοσχέδιο που θα προβλέπει κυρώσεις εάν η Τουρκία δεν αποδεχτεί τους όρους για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός και τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.

«Ενώ η Τουρκία έχει κάποιες νόμιμες ανησυχίες ασφαλείας που μπορούν να αντιμετωπιστούν, αυτές οι εξελίξεις υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια», σημείωσαν οι Αμερικανοί νομοθέτες.

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης τους αναφέρουν ότι «μετά την πτώση του καθεστώτος 'Ασαντ, δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον των Σύριων Κούρδων εταίρων μας, απειλώντας για άλλη μια φορά τη ζωτική αποστολή της αποτροπής της επανεμφάνισης του Ισλαμικού Κράτους».

Τι προβλέπουν οι κυρώσεις

Οι κυρώσεις που θα προτείνουν οι γερουσιαστές Κρις Βαν Χόλεν και Λίντσεϊ Γκράχαμ είναι παρόμοιες με αυτές που προβλέπονταν στο αντίστοιχο νομοσχέδιο που είχαν καταθέσει το 2019, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να εξαναγκάσει την Τουρκία και τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από αυτήν να προβούν σε μια κατάπαυση του πυρός με τους Κούρδους.

Ενδεικτικά, στο νομοσχέδιο του 2019 περιλαμβανόταν κυρώσεις εναντίον:

ανώτερων Τούρκων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ερντογάν.

βασικών τουρκικών τραπεζών.

στρατιωτικών συναλλαγών.

δραστηριοτήτων στον ενεργειακό τομέα.

Τέλος, θα απαγορευόταν η παροχή αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Τουρκία, θα επιβαλλόταν απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ στα στελέχη της τουρκικής ηγεσίας και θα απαιτούνταν από τις αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες να συντάξουν έκθεση για τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του προέδρου Ερντογάν.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

