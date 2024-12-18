Άνδρας ο οποίος πάσχει από σχιζοφρένεια, καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τετραπλή δολοφονία το 1997 -ανάμεσα στα θύματα ήταν ο αδελφός του-, αναμένεται να θανατωθεί σήμερα, Τετάρτη στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, που θα προχωρήσει στην πρώτη εκτέλεση από το 2009.

Ο Τζόζεφ Κόρκοραν, 49 ετών, αναμένεται να θανατωθεί πριν από τα ξημερώματα (τοπική ώρα) στην πολιτειακή φυλακή της Μίσιγκαν Σίτι. Αν πράγματι γίνει η εκτέλεση, θα είναι η 24η από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ. Στη μεγάλη πλειονότητά τους, έγιναν με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες, πλην τριών που έγιναν με εισπνοή αζώτου στην Αλαμπάμα (νοτιοανατολικά), εξαιρετικά αμφιλεγόμενη μέθοδο.

Οι αρχές στην Ιντιάνα δεν είχαν κάνει καμιά εκτέλεση για 15 χρόνια, αφού αδυνατούσαν να προμηθευτούν τα απαραίτητα χημικά σκευάσματα λόγω των δισταγμών φαρμακευτικών εταιρειών, που δεν ήθελαν να συνδεθούν με τη θανατική ποινή.

Ωστόσο, έγιναν εκεί 13 εκτελέσεις από τις ομοσπονδιακές αρχές το 2020 και το 2021, τους τελευταίους μήνες της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Ο Τζόζεφ Κόρκοραν ζούσε περίοδο υψηλού στρες τον Ιούλιο του 1997, καθώς η αδελφή του ετοιμαζόταν να παντρευτεί κι εκείνος θα ήταν αναγκασμένος να μετακομίσει από το σπίτι στο Φορτ Γουέιν όπου ζούσε μαζί με τον αδελφό του και την αδελφή του, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Όταν άκουσε να γίνεται τηλεφωνική συζήτηση για αυτό, γέμισε το ημιαυτόματο τουφέκι του και σκότωσε τον αδελφό του, τον Τζέιμς Κόρκοραν, τον αρραβωνιαστικό της αδελφής του, τον Ρόμπερτ Σκοτ Τέρνερ, και δυο φίλους της οικογένειας, τους Τίμοθι Μπρίκερ και Ντάγκλας Στίλγουελ, κατά τα δικόγραφα.

Είχε αθωωθεί σε προηγούμενη δίκη για τον φόνο των γονιών του, που βρέθηκαν νεκροί από σφαίρες μέσα στο σπίτι τους το 1992.

Το 2003, μετά την απόρριψη της έφεσής του εναντίον της καταδίκης του σε θάνατο το 1999, ο Τζόζεφ Κόρκοραν αποφάσισε να μην υποβληθεί νέα. Οι συνήγοροί του προσπάθησαν, μάταια, να δείξουν πως ο εντολέας τους δεν ήταν ικανός να λάβει τέτοια απόφαση.

Ψυχίατροι-εμπειρογνώμονες είχαν καταθέσει πως ο άνδρας ήταν σίγουρος ότι τον υπέβαλαν σε «βασανιστήρια» οι φρουροί της φυλακής όπου κρατείται με «μηχανή υπερήχων».

Τον Ιούνιο, ο κυβερνήτης και ο γενικός εισαγγελέας (σ.σ. πολιτειακός υπουργός Δικαιοσύνης) στην Ιντιάνα, αντίστοιχα ο Έρικ Χόλκομπ και ο Τοντ Ροκίτα, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να ξαναρχίσουν τις εκτελέσεις, ξεκινώντας με τον Τζόζεφ Κόρκοραν, χάρη στην απόκτηση πεντοβαρβιτάλης, της χημικής ουσίας που χρησιμοποιείται στις θανατώσεις.

Μόλις ορίστηκε η ημερομηνία της εκτέλεσης, οι συνήγοροί του αμφισβήτησαν εκ νέου το κατά πόσο είναι ικανός να εκτελεστεί, τονίζοντας πως συνεχίζει να παρουσιάζει συμπτώματα «παρανοϊκής σχιζοφρένειας».

Επικαλέστηκαν ιδίως τις ακουστικές παραισθήσεις του και τη βεβαιότητά του πως «φύλακες τον βασανίζουν με μηχάνημα υπερήχων».

Αλλά ο ίδιος ο Τζόζεφ Κόρκοραν με έγγραφό του που συνέταξε υπόψη των δικαστικών αρχών, αποστασιοποιήθηκε από την προσφυγή τους, δηλώνοντας έτοιμος για την εκτέλεσή του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο στην Ιντιάνα και κατόπιν ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψαν αυτόν τον μήνα την προσφυγή της υπεράσπισής του.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στις 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες έξι (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί) εφαρμόζεται μορατόριουμ στις εκτελέσεις με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

