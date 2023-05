Ο Ερντογάν παρουσίασε το τουρκικό μαχητικό 5ης γενιάς: Ανέβηκε στο πιλοτήριο και το «βάπτισε»… KAAN - Δείτε βίντεο

Το «εθνικό μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας» θα ονομάζεται KAAN, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε πανηγυρική, ουσιαστικά προεκλογική, εκδήλωση. Στον απόηχο της αδιαθεσίας του που έγινε θέμα συζήτησης, ο Ερντογάν ανήρτησε φωτό στο λογαριασμό του στο Twitter όπου δείχνει αγέρωχος, φορώντας μπουφάν πιλότου και γυαλιά ηλίου, ενώ ανέβηκε και στο πιλοτήριο του KAAN.

💢 Türkiye’s national combat aircraft has been named KAAN, announces President Erdogan



💢 Fifth-generation aircraft will replace aging F-16 fleet



💢 Jet has top speed of 1.8 mach, twin engines produce 29,000 pounds thrust each https://t.co/AdWHzsHsYN pic.twitter.com/m4ucC8MmqY