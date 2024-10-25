Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο ισραηλινά νυχτερινά αεροπορικά πλήγματα στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής άμυνας του παλαιστινιακού εδάφους.

Ένα πρώτο πλήγμα στοχοθέτησε μια κατοικία οικογένειας στη συνοικία αλ-Μανάρα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα το θάνατο 14 ανθρώπων. Ένα άλλο στοχοθέτησε μια δεύτερη κατοικία κοντά στην πρώτη, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε τα πλήγματα αυτά και ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «εξάλειψε τρομοκράτες με επιθέσεις από τους αιθέρες και το έδαφος και διέλυσε πολυάριθμες τρομοκρατικές υποδομές».

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη λωρίδα της Γάζας και εξαπέλυσε νέα επίθεση στο βόρειο τμήμα του εδάφους όπου, όπως υποστηρίζει, ανασυντάσσονται οι μαχητές της Χαμάς.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας, περισσότεροι από 770 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο βόρειο τμήμα της Γάζας από την αρχή αυτής της επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

