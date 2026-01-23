Δύο από τους ηγέτες της Αϊτής δήλωσαν την Παρασκευή ότι σκοπεύουν να προχωρήσουν με ένα σχέδιο για την απομάκρυνση του πρωθυπουργού Άλιξ Ντιντιέ Φιλς-Αίμε, παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ ότι μια τέτοια κίνηση θα αντιμετωπίσει συνέπειες.

«Εμείς είμαστε αυτοί που διορίσαμε τον Ντιντιέ Φιλς-Αίμε τον Νοέμβριο του 2024. Είμαστε αυτοί που συνεργαστήκαμε μαζί του για ένα χρόνο και είναι δική μας ευθύνη να εκδώσουμε ένα νέο διάταγμα που θα ορίζει έναν νέο πρωθυπουργό, μια νέα κυβέρνηση και μια νέα προεδρία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το μέλος του Μεταβατικού Προεδρικού Συμβουλίου, Λέσλι Βολτέρ.

Σύμφωνα με το Reuters, το συμβούλιο, το οποίο απέλυσε τον πρώτο πρωθυπουργό του έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ενεργεί ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της χώρας. Διορίστηκε το 2024 για να επιβλέψει την πορεία προς τις πρώτες εκλογές στην Αϊτή εδώ και μια δεκαετία, αλλά αυτό έχει επανειλημμένα αναβληθεί λόγω της κατάρρευσης της ασφάλειας εν μέσω μιας αιματηρής σύγκρουσης με ισχυρές, βαριά οπλισμένες συμμορίες.

Η θητεία του συμβουλίου πρόκειται να λήξει στις 7 Φεβρουαρίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο σχέδιο διαδοχής.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Φιλς-Αίμε νωρίς την Παρασκευή, δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης, κατά την οποία τόνισε τη σημασία της παραμονής του πρωθυπουργού στη θέση του για τη διασφάλιση της σταθερότητας. Επέμεινε επίσης στη διάλυση του συμβουλίου μέχρι το τέλος της θητείας του, απειλώντας με «υψηλό κόστος» τους πολιτικούς που θεωρούνται διεφθαρμένοι.

Πέντε από τα εννέα μέλη του συμβουλίου έχουν υπογράψει ψήφισμα για την απομάκρυνση του πρωθυπουργού Άλιξ Ντιντιέ Φιλς-Αίμε, δήλωσαν τέσσερα από αυτά τα μέλη σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, το ψήφισμα δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της χώρας, ένα απαραίτητο βήμα πριν η απόφαση τεθεί σε νομική ισχύ.

Ο Φιλς-Αίμε δεν έχει σχολιάσει δημόσια την κίνηση απομάκρυνσής του.

Μέλη του συμβουλίου καταδίκασαν τα σχόλια των ΗΠΑ ως ασέβεια προς την κυριαρχία της χώρας.

Η θητεία του συμβουλίου, το οποίο διορίστηκε τον Απρίλιο του 2024, σημαδεύτηκε από εσωτερικές διαμάχες, καταγγελίες για διαφθορά και επιδεινούμενη ανασφάλεια.

Πέρυσι, δικαστήριο της Αϊτής απέρριψε κλήτευση εναντίον τριών από τα μέλη που κατηγορούνταν για διαφθορά, λέγοντας ότι προστατεύονταν από την κυβερνητική τους ιδιότητα. Αυτά τα τρία μέλη - δύο εκ των οποίων δήλωσαν ότι υπέγραψαν το ψήφισμα - διατήρησαν τις θέσεις τους, αλλά αποκλείστηκαν από έναν εκ περιτροπής κατάλογο προέδρων του συμβουλίου.

Μιλώντας στο Radio Kiskeya την Πέμπτη, ο Louis Gerard-Gilles, ένα από τα μέλη που υποστηρίζουν την αποπομπή, δήλωσε ότι ο Άλιξ Ντιντιέ Φιλς-Αίμε θα μπορούσε να αντικατασταθεί από τον υπουργό Οικονομικών Alfred Metellus, έναν βετεράνο του δημόσιου τομέα και πρώην σύμβουλο στην Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης.

Ωστόσο, ορισμένα μέλη του συμβουλίου φάνηκαν να αντιτίθενται στο ψήφισμα.

Ο νυν πρόεδρος του συμβουλίου, Λοράν Σεν-Σιρ, παρευρέθηκε σε τελετή απονομής αστυνομικών υπηρεσιών την Παρασκευή, μαζί με τον Φιλς-Αίμε. Στην εκδήλωση, ο επιτετραμμένος των ΗΠΑ, Χένρι Γούστερ, δήλωσε ότι ήταν «απαραίτητο» ο Φιλς-Αίμε να παραμείνει στη θέση του για να διασφαλιστεί η καταπολέμηση των συμμοριών.

