Air France και KLM ακύρωσαν τις πτήσεις προς το Ισραήλ για το Σαββατοκύριακο

Η απόφαση έρχεται λόγω της αυξημένης έντασης στην περιοχή

Air France

Η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France προστέθηκε στην ολλανδική KLM, ακυρώνοντας τις πτήσεις της προς το Ισραήλ για το Σαββατοκύριακο, λόγω της αυξημένης έντασης και των ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση ακολουθεί την κίνηση της KLM να αναστείλει το δρομολόγιο προς το Τελ Αβίβ έως την Κυριακή, καθώς και τις πτήσεις της προς το Ντουμπάι και τη Σαουδική Αραβία.

