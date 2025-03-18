Ο Ερντογάν επιδιώκει συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να κλείσει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ενδεχομένως μέχρι τα τέλη Απριλίου, μετέδωσε το Bloomberg News, επικαλούμενο Τούρκους αξιωματούχους.

Ο Ερντογάν θεωρεί ότι οι στενότεροι δεσμοί ΗΠΑ-Τουρκίας είναι ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή σταθερότητα, ιδίως την ώρα η Άγκυρα επιδιώκει να έχει μεγαλύτερο ρόλο στη διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις, από την Ουκρανία έως τη Συρία, σημειώνει το δημοσίευμα.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι σχέσεις των δύο χωρών δεν είναι και οι καλύτερες. Στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, οι ΗΠΑ έχουν συμμαχήσει με μια συριακή κουρδική πολιτοφυλακή που η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική ομάδα. Η Άγκυρα αντίστοιχα έχει επικρίνει έντονα αυτή τη στάση της Ουάσιγκτον, ως «προδοσία» ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η Τουρκία αγόρασε το 2019 τα ρωσικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας S-400, κάτι που οδήγησε επίσης σε κυρώσεις των ΗΠΑ και στην απομάκρυνση της χώρας από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Την Κυριακή ωστόσο, ο Ερντογάν μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ, συζητώντας τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας και την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Συρία.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η Άγκυρα υποστηρίζει τις «αποφασιστικές και άμεσες πρωτοβουλίες» του για τον τερματισμό του πολέμου και θα συνεχίσει να προσπαθεί για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», ανέφερε το γραφείο του Τούρκου προέδρου σε ανακοίνωσή του.



