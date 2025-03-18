Ένας Βρετανός παιδόφιλος που έζησε στην Ταϊλάνδη 27 χρόνια ως φυγάς, με πλαστή ταυτότητα, καταδικάστηκε για 97 αδικήματα, που αφορούν κυρίως σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Πρόκειται για τον Ρίτσαρντ Μπάροους, πρώην διευθυντής οικοτροφείου στο Τσεσάιρ και αρχηγό ομάδας προσκόπων, ο οποίος πέρασε δεκαετίες στην επαρχία Πουκέτ της νότιας Ταϊλάνδης, αφού διέφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1997 όταν επρόκειτο να εμφανιστεί στο δικαστήριο.

Στο παρελθόν είχε παραδεχτεί δεκάδες αδικήματα που χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Συγκεκριμένα, παραδέχθηκε 43 αδικήματα - συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε αγόρια, σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και κατηγοριών για κατοχή πλαστών εγγράφων ταυτότητας. Αρνήθηκε άλλα 54 αδικήματα για τα οποία οι ένορκοι τον καταδίκασαν τη Δευτέρα.

Ο Μπάροους προφυλακίστηκε και θα μάθει την ποινή του τη Δευτέρα 7 Απριλίου για συνολικά 97 αδικήματα.

Ο ίδιος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου κατά την επιστροφή του από την Ταϊλάνδη την παραμονή των 80ών γενεθλίων του τον περασμένο Μάρτιο.

Ένα από τα θύματά του, ο Τζέιμς Χάρβεϊ ήταν 13 ετών όταν γνώρισε τον δράστη και μίλησε στο Sky News για την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη για να δείξει στον κόσμο το πρόσωπο ενός από τα παιδιά που κακοποιήθηκαν από τον άνθρωπο αυτόν.

Όπως είπε, θεωρεί πως είναι ένας «αξιολύπητος, άθλιος και κατάπτυστος, κακός άνθρωπος» που έκανε τόσο αποτρόπαιες πράξεις σε παιδιά για πάνω από 60 χρόνια «και ξυπνούσε κάθε πρωί και έβρισκε τρόπο να τις δικαιολογήσει».

«Νομίζω ότι είναι αξιολύπητος, αδύναμος. Δεν του αξίζει τίποτα άλλο παρά το μίσος», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο Μπάροους παραδέχτηκε ότι είναι παιδόφιλος, αλλά αρνήθηκε τις πράξεις κακοποίησης, ισχυριζόμενος πως δεν έκανε κακό στα παιδιά.

Μάλιστα, καθώς σχεδίαζε την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι, είπε στον αδελφό του ότι «δεν είναι όλοι οι παιδόφιλοι ίδιοι».

Ο ίδιος κατηγορήθηκε αρχικά για την συστηματική κακοποίηση 26 αγοριών από το 1968 έως το 1995, ωστόσο όταν ξέσπασε το σκάνδαλο πολλά ακόμη αγόρια βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν.

Ο Μπάροους συνελήφθη για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1997 και κατηγορήθηκε για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών. Όταν δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Τσέστερ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του, ωστόσο είχε ήδη προλάβει να εγκαταλείψει τη χώρα και να κινηθεί με διαφορετική ταυτότητα.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν να είχε κακοποιήσει παιδιά και στο εξωτερικό.

