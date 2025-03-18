Μικρό επιβατικό αεροσκάφος με 18 επιβαίνοντες έπεσε στο νερό καθώς αναχωρούσε χθες Δευτέρα από το νησί Ροατάν της Ονδούρας (βόρεια), στην Καραϊβική Θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άνθρωποι, κατά νεότερο απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε από το πυροσβεστικό σώμα.

Το αεροσκάφος της εταιρείας LANHSA αναχωρούσε από το διεθνές αεροδρόμιο Χουάν Μανουέλ Γκάλβες του Ροατάν για την πόλη Λα Σεΐβα, στην ηπειρωτική Ονδούρα, εξήγησαν οι αρχές.

«Το αεροπορικό δυστύχημα στο Ροατάν δυστυχώς έχει απολογισμό 12 νεκρούς (...) κι έναν αγνοούμενο», ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα, διευκρινίζοντας πως πέντε από τους επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Πάντα σύμφωνα με τον αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος Γκερέρο, μια γαλλίδα υπήκοος, σαράντα χρονών, τραυματισμένη, επρόκειτο να «διακομιστεί σε νοσοκομείο» στη Σαν Πέδρο Σούλα, στην ηπειρωτική χώρα.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, που επικαλέστηκαν επίσημα έγγραφα της πτήσης, στους επιβάτες συγκαταλέγονταν ακόμη υπήκοος ΗΠΑ και δυο ανήλικοι.

«Έκανε απότομη στροφή προς το δεξιό μέρος του διαδρόμου κι έπεσε στο νερό», σύμφωνα με τον Κάρλος Παντίγια, στέλεχος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Το δυστύχημα κατά τις πρώτες ενδείξεις μάλλον οφειλόταν «σε μηχανική βλάβη» στο βρετανικής κατασκευής Jetstream 41 (British Aerospace) που κινείται χάρη σε δυο ελικοστροβιλοκινητήρες, διευκρίνισε η αστυνομία της νήσου. «Το αεροσκάφος, που μετέφερε 15 επιβάτες, δυο πιλότους και μια αεροσυνοδό, υπέστη απώλεια ισχύος» και «κατέπεσε στη θάλασσα περίπου ένα χιλιόμετρο από τον διάδρομο» αποπροσγειώσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Άρχισαν αμέσως επιχειρήσεις έρευνας για άλλους επιβαίνοντες που θεωρείται πως εκσφενδονίστηκαν εκτός του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να βρίσκονται κάποιοι ακόμη μέσα στο Jetstream, το οποίο βρισκόταν «αρκετά βαθιά», σύμφωνα με τον κ. Γκερέρο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας στο Ροατάν Λισάνδρο Μουνιός, οι προσπάθειες διάσωσης ή ανάκτησης των θυμάτων και του σκάφους αναμενόταν να είναι «δύσκολη, διότι το αεροπλάνο έπεσε στη θάλασσα».

Η πρόεδρος της Ονδούρας, η Σιομάρα Κάστρο, ενημέρωσε μέσω X ότι «ενεργοποίησε αμέσως» κλιμάκιο της επιτροπής επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, στην οποία βασικό ρόλο διαδραματίζει ο στρατός.

Το νησί Ροατάν, στο αρχιπέλαγος Μπαΐα, συγκαταλέγεται στους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

