Η οργάνωση ανταρτών ELN ανακοίνωσε χθες Δευτέρα τη βούλησή της να ξαναρχίσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλά μόνο αφού αναλάβει η επόμενη κυβέρνηση που θα σχηματιστεί έπειτα από τις προεδρικές εκλογές, ο πρώτος γύρος των οποίων θα διεξαχθεί την 31η Μαΐου, καθώς ο σοσιαλδημοκράτης απερχόμενος πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο έχει αφήσει μισάνοιχτη την πόρτα στο ενδεχόμενο συνομιλιών τέσσερις μήνες πριν από το τέλος της θητείας του.

Η ειρηνευτική διαδικασία ανάμεσα στην αρχαιότερη οργάνωση ανταρτών της αμερικανικής ηπείρου και την κυβέρνηση της Κολομβίας, ανεστάλη από τον Ιανουάριο του 2025, όταν μαχητές του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) εξαπέλυσαν σειρά εφόδων εναντίον αντίπαλης παράταξης ανταρτών, διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), με πάνω από 100 αμάχους να χάνουν τη ζωή τους κατά τις εχθροπραξίες στην περιοχή των συνόρων με τη Βενεζουέλα.

«Αν ο ELN αποφάσιζε να καταστρέψει μαζί μας τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες θα άνοιγαν νέοι δρόμοι για την ειρήνη», κατέληγε μακροσκελής τοποθέτηση του προέδρου Πέτρο μέσω X την Παρασκευή.

Χθες όμως η οργάνωση σημείωσε σε ανακοίνωσή της ότι θα υποβάλει στην «επόμενη κυβέρνηση» πρόταση για «εθνική συμφωνία», αρνούμενη το χέρι που της έτεινε ο πρόεδρος Πέτρο: έκρινε πως ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους αθέτησε τις δεσμεύσεις του και ότι συμπεριφέρθηκε δόλια για να εξασφαλίσει «στρατιωτικά πλεονεκτήματα».

Ο ELN κατηγορεί ιδίως τον πρόεδρο Πέτρο για τις συμφωνίες που έκλεισε με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπουν μεταξύ άλλων κοινή δράση εναντίον όσων επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών στην Κολομβία.

Ο Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά, εξελέγη το 2022 και θα παραδώσει την εξουσία την 7η Μαΐου, μετά τις εκλογές ο πρώτος γύρος των οποίων θα διεξαχθεί στα τέλη Μαΐου. Το εγχείρημά του να εξασφαλίσει το τέλος του πολέμου στην Κολομβία μέσω διαπραγματεύσεων, να φέρει «απόλυτη ειρήνη», δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα και, ερίζουν επικριτές του, είχε αποτέλεσμα οι ένοπλες οργανώσεις να ανασυνταχθούν και να ενισχυθούν.

Ο Ιβάν Σεπέδα, φαβορί των εκλογών κατά τις δημοσκοπήσεις, ανήκει στον ίδιο συνασπισμό με τον κ. Πέτρο και υποσχέθηκε ότι σε περίπτωση νίκης του θα επιδιώξει να συνεχίσει το εγχείρημα για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος που διαρκεί πάνω από 60 χρόνια στη χώρα κι έχει γιγαντώσει τη διακίνηση ναρκωτικών, πάνω απ’ όλα κοκαΐνης, μέσω της οποίας εξασφαλίζουν χρηματοδότηση οι μη κρατικές ένοπλες παρατάξεις—της άκρας αριστεράς, της άκρας δεξιάς, καθώς και τα καρτέλ.

Και οι δυο κυριότεροι υποψήφιοι της δεξιάς στην κούρσα για τον δεύτερο γύρο—ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια και η Παλόμα Βαλέντσια—απορρίπτουν κάθε διάλογο με τις ένοπλες οργανώσεις και εξαγγέλλουν ολομέτωπη σύγκρουση μαζί τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

