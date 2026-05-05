Γκαλιμπάφ: Η κατάσταση είναι αφόρητη για τις ΗΠΑ, και δεν έχουμε καν αρχίσει

Πρόσθεσε ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της διαμετακόμισης ενέργειας έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους

Γκαλιμπάφ

Αφόρητη για τις ΗΠΑ χαρακτηρίζει την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας μάλιστα ότι η Τεχεράνη «δεν έχει ακόμη καν αρχίσει».

«Η νέα εξίσωση στο Στενό του Ορμούζ παγιώνεται. Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της διαμετακόμισης ενέργειας έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, με την παραβίαση της εκεχειρίας και την επιβολή αποκλεισμού· βεβαίως, το κακό που προξενούν θα περιοριστεί», έγραψε ο Γκαλιμπάφ.

Ο πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε καλά ότι η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης είναι αφόρητη για τις ΗΠΑ, κι εμείς δεν έχουμε ακόμη καν αρχίσει».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

TAGS: Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή Στενά του Ορμούζ
