Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Υψηλόβαθμους παράγοντες του επιχειρηματικού και πολιτιστικού κόσμου αλλά και εκπροσώπους των αστυνομικών αρχών θα φιλοξενήσει σήμερα στην Ντάουνινγκ Στριτ ο Βρετανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού που θα εμπλέκει το «σύνολο της κοινωνίας».

Ενόψει της συνόδου, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «δεν αρκεί απλώς να λέμε ότι στηρίζουμε τις εβραϊκές κοινότητες. Πρέπει να το δείξουμε. Και αυτή η ευθύνη βαρύνει τον καθένα μας ξεχωριστά. Γιατί μόνο δουλεύοντας μαζί, μπορούμε να εξαλείψουμε τον αντισημιτισμό από κάθε γωνιά της κοινωνίας».

Οι υπουργοί Εσωτερικών, Κοινοτήτων, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού θα προεδρεύσουν, ο καθένας ξεχωριστά, σε συναντήσεις με ηγέτες από τον αντίστοιχο τομέα τους.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους συμπεριλαμβάνονται ο επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, σερ Μαρκ Ρόουλι, και ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ευρύτερου Μάντσεστερ, σερ Στίβεν Γουότσον.

Επίσης, θα παραστούν εβραϊκές οργανώσεις, πρυτάνεις πανεπιστημίων, εκπρόσωποι του συμβουλίου τεχνών της Αγγλίας, διοικητές του εθνικού συστήματος υγείας και ηγέτες συνδικάτων.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Στάρμερ αναμένεται να επισημάνει ότι η επίθεση στο Γκόλντερς Γκριν ήταν «μέρος ενός μοτίβου αυξανόμενου αντισημιτισμού που έχει κάνει τις εβραϊκές κοινότητές μας να νιώθουν φόβο, θυμό και να αναρωτιούνται αν αυτή η χώρα, το σπίτι τους, είναι ασφαλής για αυτούς».

Αργότερα σήμερα, ο πρωθυπουργός θα συγκαλέσει συνεδρίαση με μέλη της κυβέρνησής του με επίκεντρο «τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στην εσωτερική ασφάλεια, και ιδιαίτερα την αυξημένη απειλή για τις εβραϊκές κοινότητες υπό το πρίσμα των πρόσφατων επιθέσεων», όπως ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Πηγή: skai.gr

