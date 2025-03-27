Εκπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ο Άμπντελ Λατίφ αλ Κάνου, σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Σεμπάμπ («Νεολαία»), που πρόσκειται στην παράταξη, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

The body of Hamas spokesperson Abdul Latif Al-Qanou', who was killed after Israeli forces targeted his tent in Jabalia, northern Gaza. pic.twitter.com/PExtkh96E9 March 27, 2025

WATCH: A powerful Israeli airstrike targeted the Jabalia Camp, north Gaza. pic.twitter.com/RSBvioPxTu — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 26, 2025

Πηγή: skai.gr

