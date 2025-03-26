Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε για ενίσχυση της πίεσης στην Λωρίδα της Γάζας και επανέλαβε τις απειλές για κατάληψη εδαφών, εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά.

«Οσο περισσότερο η Χαμάς συνεχίσει την άρνησή της να απελευθερώσει τους ομήρους μας, τόσο ισχυρότερη θα είναι η καταστολή που ασκούμε», δήλωσε ο Νετανιάχου ενώπιον του κοινοβουλίου, όπου η τοποθέτησή του διακοπτόταν από φωνές μελών της αντιπολίτευσης.

«Το δηλώνω στην Χαμάς: αυτό περιλαμβάνει την κατάληψη εδαφών και περιλαμβάνει και άλλα μέτρα, για τα οποία δεν θα μπω εδώ σε λεπτομέρειες», είπε.

Νωρίτερα σήμερα η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατάει στη Γάζα μπορεί να σκοτωθούν αν το Ισραήλ αποπειραθεί να τους απελευθερώσει διά της βίας και αν συνεχιστούν τα πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Κάθε φορά που η (ισραηλινή) δύναμη κατοχής προσπαθεί να ανακτήσει τους αιχμαλώτους διά της βίας, καταλήγει να τους φέρνει πίσω σε φέρετρα», υπογράμμισε η Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.