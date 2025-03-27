Λογαριασμός
Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Ζελένσκι: «Χωρίς πίεση στη Ρωσία, δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα» - Βίντεο

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Χαρκόβου κι άλλοι επτά στο χωριό Ζόλοτσιβ - Επιδρομές ρωσικών drones σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας 

Ουκρανία

Επιδρομές ρωσικών drones στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά) είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο ανήλικοι, ανακοίνωσαν οι αρχές αργά χθες Τετάρτη το βράδυ.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας κι άλλοι επτά στο χωριό Ζόλοτσιβ, ενημέρωσε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός δεν αποκλείεται να γίνει πιο βαρύς.

Αρκετές πολυκατοικίες χτυπήθηκαν, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, όπως και πολιτική υποδομή — δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτή.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για τουλάχιστον 12 πλήγματα drones στην πόλη, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιδρομών.

Ουκρανία

Εν τω μεταξύ, μία ακόμη ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το βράδυ της Τετάρτης πολλά κτίρια στην ουκρανική πόλη Ντνιπρό τηνν τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, με περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους της περιοχής.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να σχολιάσει πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν καθημερινά πόλεις με drones ιρανικού σχεδιασμού και πρόσθεσε πως η αμερικανική πρόταση για γενική κατάπαυση του πυρός είναι στο τραπέζι εδώ και μισό μήνα, αλλά «χωρίς πίεση στη Ρωσία, δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα». Ο κ. Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα πως παρατείνει τις διαπραγματεύσεις για να συνεχίσει τον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

Ουκρανία Επιδρομή Βολοντιμίρ Ζελένσκι
