Επιδρομές ρωσικών drones στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά) είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο ανήλικοι, ανακοίνωσαν οι αρχές αργά χθες Τετάρτη το βράδυ.

russia attacked Kharkiv with drones. Residential buildings and civilian infrastructure were damaged.

Rescuers and paramedics are on the ground. All victims are being treated. The removal of the consequences of the attack is underway.

russia is not seeking peace, russia is… pic.twitter.com/w0IvfUppGQ March 26, 2025

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας κι άλλοι επτά στο χωριό Ζόλοτσιβ, ενημέρωσε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός δεν αποκλείεται να γίνει πιο βαρύς.

Αρκετές πολυκατοικίες χτυπήθηκαν, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, όπως και πολιτική υποδομή — δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτή.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για τουλάχιστον 12 πλήγματα drones στην πόλη, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιδρομών.

Εν τω μεταξύ, μία ακόμη ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το βράδυ της Τετάρτης πολλά κτίρια στην ουκρανική πόλη Ντνιπρό τηνν τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, με περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους της περιοχής.

🚨#BREAKING: A large scale Russian drone attack on the Ukrainian city Dnipro tonight many residential building have been hit during the heavy attack. pic.twitter.com/bfivl4Tocd — World Source News 24/7 (@Worldsource24) March 26, 2025

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να σχολιάσει πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν καθημερινά πόλεις με drones ιρανικού σχεδιασμού και πρόσθεσε πως η αμερικανική πρόταση για γενική κατάπαυση του πυρός είναι στο τραπέζι εδώ και μισό μήνα, αλλά «χωρίς πίεση στη Ρωσία, δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα». Ο κ. Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα πως παρατείνει τις διαπραγματεύσεις για να συνεχίσει τον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.