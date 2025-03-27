"Aπό την 1η Μαρτίου δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα χωρίς επίθεση που να πλήττει αμάχους στην Ουκρανία. Είμαστε ιδιαίτερα συγκλονισμένοι από τα χτυπήματα σε όλη τη χώρα στις 7 Μαρτίου που επέφεραν θάνατο σε 21 αμάχους και τραυμάτισαν πολλούς άλλους, καθιστώντας την ημέρα αυτή μια από τις πιο θανατηφόρες ημέρες φέτος" ανέφερε η Βοηθός Γενική Γραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων Τζόις Μσούγια στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ουκρανίας.

Σε ολόκληρη την Ουκρανία, ανέφερε η κ. Mσούγια, "σχεδόν 13 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, συμπεριλαμβανομένων 3,7 εκατομμυρίων εξ αυτών που είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Αυτός ο εκτοπισμός πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια, αυξάνοντας την έκθεσή τους στην έμφυλη βία και εμποδίζοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υποστήριξης".

Ανέφερε επίσης ότι οι πρόσφατες περικοπές χρηματοδότησης οδήγησαν τον ΟΗΕ σε αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων των προσπαθειών αντιμετώπισης της κατάστασης στο χώρα, που θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

"Η συνεχής οικονομική στήριξη θα είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των επιχειρήσεων μας εκεί" τόνισε.

Η Ελλάδα καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών και κάλεσε όλα τα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους με βάση το Διεθνές Δίκαιο και του Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Έγινε αναφορά στην πρόσφατη πρόοδο κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών στη Σαουδική Αραβία και το γεγονός ότι η Ουκρανία επέστρεψε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Ελλάδα επανέλαβε το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ότι "η επίτευξη συμφωνίας για την ασφαλή και ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα θα είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού".

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη για ειρήνη με αξιόπιστες και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα αποτρέψουν την επανάληψη πολέμου στο μέλλον.

Επιστολή Ουκρανίας στον ΟΗΕ

Η Ουκρανία με επιστολή της στα Ηνωμένα Έθνη στις 24 Μαρτίου 2025, ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και άλλα ανώτατα στελέχη του Οργανισμού "για τις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία".

Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε ρωσικές επιθέσεις στις:

- 21 Μαρτίου 2025: Επίθεση με drone στη Ζαπορίζια που σκότωσε μία οικογένεια και τραυμάτισε τουλάχιστον 14 άτομα, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος.

- 23 Μαρτίου 2025: Μαζική επίθεση με drone στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις νεκρούς (ανάμεσά τους ένα παιδί) και 10 τραυματίες.

- 24 Μαρτίου 2025: Πυραυλική επίθεση στο κέντρο της Σούμι που τραυμάτισε τουλάχιστον 88 άτομα, μεταξύ αυτών 17 παιδιά, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Στην επιστολή τονίζεται ότι αυτές οι επιθέσεις είναι καθημερινές, με χρήση περισσότερων από 1.580 κατευθυνόμενων βομβών, 1.100 drones και 15 πυραύλων μόνο μέσα σε μία εβδομάδα.

Η Ουκρανία καλεί τον ΟΗΕ "να αναλάβει άμεση και αποφασιστική δράση, κάνοντας πλήρη χρήση των εντολών των αρμόδιων οργανισμών για να σταματήσει η τρομοκρατία και να λογοδοτήσει η Ρωσία".

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι "οι ενέργειες της Ρωσίας παραβιάζουν τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της παρουσίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας".

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρέτισε τις συζητήσεις και τις αναφερόμενες δεσμεύσεις που επιτεύχθηκαν στη Σαουδική Αραβία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

"Η επίτευξη συμφωνίας για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των μη στρατιωτικών σκαφών και των λιμενικών υποδομών, θα συμβάλει αποφασιστικά στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού, αντανακλώντας τη σημασία των εμπορικών οδών τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσική Ομοσπονδία για τις παγκόσμιες αγορές" ανέφερε.

Τα Ηνωμένα Έθνη εργάζονται με συνέπεια, ιδίως μετά τις επιστολές που απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας στους Προέδρους Zελένσκι, Πούτιν και Ερντογάν στις 7 Φεβρουαρίου 2024, διατυπώνοντας μια πρόταση για την ασφαλή και ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα.

Επίσης ο ΟΗΕ παραμένει στενά συνδεδεμένος με τη συνέχιση της εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης με τη Ρωσία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ρωσικών τροφίμων και λιπασμάτων στις παγκόσμιες αγορές για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.

Οι Καλές Υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα παραμένουν διαθέσιμες για την υποστήριξη όλων των προσπαθειών προς την κατεύθυνση της ειρήνης.

Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε την ελπίδα του ότι "οι προσπάθειες αυτές θα ανοίξουν το δρόμο για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός και θα συμβάλουν στην επίτευξη μιας δίκαιης, συνολικής και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και με πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας".

