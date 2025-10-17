Οι χώρες μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) αποφάσισαν να αναβάλουν για έναν χρόνο την απόφαση σχετικά με την υιοθέτηση ενός διεθνούς σχεδίου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται νίκη για τις ΗΠΑ, οι οποίες αντιτάχθηκαν έντονα στην πρόταση.

Η αναβολή προτάθηκε από τη Σαουδική Αραβία και ακολούθησε μια εβδομάδα έντονων διαβουλεύσεων στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, η Ουάσινγκτον άσκησε πιέσεις, φτάνοντας στο σημείο να απειλήσει με κυρώσεις τις χώρες που υποστήριζαν το σχέδιο.

Το υπό συζήτηση σχέδιο, του οποίου οι βασικές αρχές είχαν εγκριθεί τον Απρίλιο, προβλέπει σταδιακή μείωση των εκπομπών από τα πλοία από το 2028, με στόχο την πλήρη απανθρακοποίηση έως το 2050. Η υιοθέτησή του θα σηματοδοτούσε σημαντική αλλαγή στην κλιματική πολιτική της ναυτιλίας.

Ο γενικός γραμματέας του ΔΝΟ, Αρσένιο Ντομίνγκες, εξέφρασε δυσαρέσκεια για την έκβαση, δηλώνοντας πως «αυτά δεν συμβαίνουν συχνά». Παραδοσιακά, οι 176 χώρες μέλη του οργανισμού λαμβάνουν αποφάσεις ομόφωνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει αντίθετος σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή, κάλεσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social να καταψηφιστεί η πρόταση. Τόνισε πως «οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν αυτήν τη διεθνή πράσινη απάτη με τη μορφή του φόρου επί των θαλάσσιων μεταφορών», ενώ χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη» στην ιστορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν αντιπροσωπείες υπέρ του σχεδίου με περιορισμούς στην έκδοση βίζας για τα πληρώματα πλοίων, εμπορικά αντίποινα και επιπλέον λιμενικά τέλη.

Το προτεινόμενο πλαίσιο μηδενικών καθαρών εκπομπών (NZF) προέβλεπε επιβολή φόρου για εκπομπές καυσαερίων που υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια. Τα έσοδα θα δημιουργούσαν ταμείο για την αποζημίωση πλοίων με χαμηλές εκπομπές και τη στήριξη χωρών που είναι ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή.

Την πρόταση υποστήριξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βραζιλία, η Κίνα και τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, τα οποία αρχικά είχαν εκφράσει επιφυλάξεις. Αντίθετα, οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και άλλες χώρες παραγωγοί πετρελαίου αντιτάχθηκαν.

Ορισμένες χώρες, όπως οι Φιλιππίνες και νησιά της Καραϊβικής, εξέφρασαν ανησυχίες λόγω της οικονομικής εξάρτησής τους από τη ναυτιλία και τις αμερικανικές κρουαζιέρες, καθώς και εξαιτίας των αμερικανικών απειλών.

Ο εκπρόσωπος της Βραζιλίας κατήγγειλε στη συνεδρίαση του ΔΝΟ τις «αμερικανικές μεθόδους» και εξέφρασε την ελπίδα να μην αλλάξει ο καθιερωμένος τρόπος λήψης αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.