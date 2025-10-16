Λιμάνι Λαυρίου: Προσφυγές βάζουν φρένο στον διαγωνισμό

Νέα καθυστέρηση προκύπτει στον διαγωνισμό αξιοποίησης του Λιμένα Λαυρίου, μετά τις δύο προσφυγές που κατατέθηκαν λίγο πριν από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την πώληση του 51% της ΟΛΛ Α.Ε. (Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου). Οι προσφυγές, σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκαν εκατέρωθεν από δύο εκ των πέντε ενδιαφερομένων επενδυτικών σχημάτων, προκαλώντας εκ νέου καθυστέρηση στη διαδικασία που βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Συγκεκριμένα, η πρώτη προσφυγή προήλθε από την εταιρεία Jet Plan Shipping Co Ltd, συμφερόντων του Μάριου Ηλιόπουλου, γνωστού από τη Seajets, που διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους ταχυπλόων. Η Jet Plan στράφηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά της κοινοπραξίας Olympic Marine S.A. – Cruise Terminal Investment Limited SARL, συμφερόντων του εφοπλιστή Προκοπίου.

Ακολούθησε ανταπάντηση από την πλευρά της Olympic Marine, με επίσης προσφυγή, οδηγώντας έτσι σε «πάγωμα» της διαδικασίας λίγο πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, όπου επρόκειτο να ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές.

Πέντε «μνηστήρες» στη β’ φάση

Παρά τις εξελίξεις, στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού παραμένουν και οι πέντε ενδιαφερόμενοι επενδυτές, οι οποίοι είχαν κριθεί τεχνικά επαρκείς από το Υπερταμείο. Ειδικότερα, δεσμευτικές προσφορές υπέβαλαν (αλφαβητικά):

Κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Celestyal Cruises

Κοινοπραξία ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. – Beaufort Sea Shipping Corporation – Newsphone Hellas S.A.

Κοινοπραξία Olympic Marine S.A. – Cruise Terminal Investment Limited SARL

Israel Shipyards Industries Ltd.

Jet Plan Shipping Co Ltd

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, που θα αναδείξει τον προτιμητέο επενδυτή, είχε προγραμματιστεί για το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Οι όροι του διαγωνισμού

Το Υπερταμείο προβλέπει ότι εφόσον η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου προσφέροντος είναι μικρότερη του 20%, θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος προσφορών. Αντίθετα, αν η διαφορά υπερβαίνει το 20%, η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει βελτίωση του τιμήματος.

Η πώληση του 51% του ΟΛΛ αφορά παραχώρηση διάρκειας 60 ετών (μέχρι το 2062), με τον ιδιώτη επενδυτή να αποκτά δικαιώματα εκμετάλλευσης για τα επόμενα 36 χρόνια.

Τα οικονομικά

Το 2024, ο κύκλος εργασιών του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου ανήλθε στα 6,38 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,29% σε σχέση με το 2023, ενώ τα EBITDA έφτασαν τα 2,95 εκατ. ευρώ, έναντι 2,38 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,64 εκατ. ευρώ, από 2,14 εκατ. ευρώ το 2023, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία του λιμανιού.

Ισχυρό ενδιαφέρον και αναπτυξιακή δυναμική

Η έντονη επενδυτική κινητικότητα γύρω από το Λιμάνι Λαυρίου δεν είναι τυχαία. Η εγγύτητά του με το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η προγραμματισμένη επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη θέση του λιμανιού, ιδιαίτερα στον τομέα της κρουαζιέρας και της μαρίνας αναψυχής.

Ενδεικτικά, η Celestyal Cruises, που συμμετέχει στον διαγωνισμό μέσω της κοινοπραξίας με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Λαύριο ήδη από το 2015, έχοντας μεταφέρει εκεί μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς της και δύο πλοία της που εκκινούν από το λιμάνι.

Επόμενα βήματα

Το Υπερταμείο καλείται τώρα να εξετάσει τις προσφυγές και να προχωρήσει, το συντομότερο δυνατό, στο άνοιγμα των οικονομικών φακέλων, ώστε να αναδειχθεί ο προτιμητέος επενδυτής. Η εξέλιξη του διαγωνισμού για το Λαύριο θα επηρεάσει και την πορεία των αντίστοιχων διαδικασιών που ακολουθούν για τα λιμάνια Κατάκολου, Πάτρας και Καβάλας, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου αξιοποίησης των ελληνικών λιμανιών.

