Εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στις 15 Οκτωβρίου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Δάση και κλιματική αλλαγή: Η περίπτωση του Πάρνωνα», την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η εσπερίδα στηρίζεται στη νέα έκδοση του ΠΙΟΠ, που κυκλοφόρησε το 2024, με συγγραφείς τους Κώστα Καρτάλη, Νάνσυ Σελέντη, Πηνελόπη Ματσούκα και Αλεξάνδρα Τράντα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο δασικό τοπίο του Πάρνωνα, καθώς και οι αναγκαίες ενέργειες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασών.

Επιπλέον, θα αναλυθεί η μεθοδολογία σχεδιασμού της έκδοσης και θα παρουσιαστούν τα πρώτα συμπεράσματα από την πιλοτική εφαρμογή της στην περιοχή του Πάρνωνα.

Στους ομιλητές περιλαμβάνονται ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος και Κλίματος του ΕΚΠΑ και επιστημονικός σύμβουλος του ΠΙΟΠ, ο Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας και πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η Αλεξάνδρα Τράντα, δρ αρχαιολόγος-μουσειολόγος και επιστημονική υπεύθυνη του Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, καθώς και ο Γιάννης Μπαγιώκος, ιστορικός και τοπικός διαχειριστής του Μουσείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

