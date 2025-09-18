Αυστραλία: Η κυβέρνηση της Καμπέρας δεσμεύεται για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 62% έως το 2035

Η Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα τη δέσμευσή της να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 62% έως 70% μέχρι το 2035, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά τη δημοσίευση έκθεσης, η οποία αναδεικνύει ότι η κλιματική αλλαγή απειλεί τις συνθήκες διαβίωσης για περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα στη χώρα.

«Ακούμε τους επιστήμονες και ενεργούμε προς το συμφέρον της Αυστραλίας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, παρουσιάζοντας τον νέο στόχο.

Οι νέες δεσμεύσεις της χώρας υπερβαίνουν εκείνες του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας, αλλά παραμένουν χαμηλότερες από αυτές της Βρετανίας, η οποία φημίζεται για τους πιο φιλόδοξους στόχους παγκοσμίως στον τομέα της προστασίας του κλίματος.

Μέχρι πρότινος, η Αυστραλία επεδίωκε μείωση των εκπομπών κατά 43% έως το 2030, πάντα με αφετηρία το 2005. Εντούτοις, οι διεθνείς εκπομπές εξακολουθούν να αυξάνονται, ενώ, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, θα έπρεπε να μειωθούν σχεδόν στο μισό μέχρι το 2030 για να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας των Παρισίων για το Κλίμα.

Νέοι στόχοι και διεθνής κινητοποίηση

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κάθε κράτος καλείται να καταθέσει στον ΟΗΕ συγκεκριμένο στόχο μείωσης των εκπομπών μέχρι το 2035, συνοδευόμενο από σχέδιο υλοποίησής του. Αν και η σχετική προθεσμία εξέπνευσε στις αρχές της χρονιάς, μόνο 10 από τα περίπου 200 κράτη έχουν δηλώσει τους στόχους τους, σύμφωνα με δεδομένα του ΟΗΕ.

Ο οδικός χάρτης της Αυστραλίας παρουσιάστηκε σε συνέχεια εθνικής αξιολόγησης των κλιματικών κινδύνων, που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτήν την εβδομάδα. Η έκθεση καταγράφει ότι η συνεχιζόμενη άνοδος της θερμοκρασίας θα πυροδοτήσει «αλυσιδωτές, συνδυασμένες και ταυτόχρονες» επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ενδεικτικά, πάνω από 1,5 εκατομμύριο από τους συνολικά 27 εκατομμύρια κατοίκους ζουν σε περιοχές που κινδυνεύουν να πληγούν από την άνοδο της στάθμης των υδάτων έως το 2050, όπως τονίζεται στην εν λόγω έκθεση.

Επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές και αντιφάσεις

Η Αυστραλία έχει διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη ηλιακής και αιολικής ενέργειας, στοχεύοντας να αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, παραμένει ένας από τους ισχυρότερους εξαγωγείς άνθρακα διεθνώς και συνεχίζει να στηρίζει τον τομέα των ορυκτών καυσίμων με μαζικές επιδοτήσεις, γεγονός που γεννά προβληματισμούς για τη συνοχή της περιβαλλοντικής της πολιτικής.

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το διεθνές της προφίλ, η κυβέρνηση διεκδικεί τη φιλοξενία της επόμενης Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα, έχοντας στο πλευρό της γειτονικά νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού που πλήττονται εντονότερα από την άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

