Η Metrostar του Θεόδωρου Αγγελόπουλου εξετάζει την πώληση δύο σύγχρονων Suezmax

Η Metrostar Management Corp, μια εταιρεία με έδρα την Αθήνα και με μακρά ιστορία σε κερδοφόρες αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων και νεότευκτων πλοίων, φέρεται να ετοιμάζει μια ακόμη συμφωνία.

Σύμφωνα με Έλληνες ναυλομεσίτες, η εταιρεία με επικεφαλής τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο βρίσκεται στη διαδικασία πώλησης ενός ζεύγους σύγχρονων Suezmax αδελφών πλοίων: των 156.800 dwt Crude Levante και Crude Zephyrus (με έτος ναυπήγησης 2021), έναντι περίπου 77,5 εκατ. δολαρίων το καθένα.

Η τιμή είναι σημαντικά υψηλότερη από το κόστος παραγγελίας των πλοίων στη New Times Shipbuilding πριν από έξι χρόνια.

Ναυπηγικές πηγές ανέφεραν τότε ότι τα Suezmax, εξοπλισμένα με scrubbers, κόστιζαν περίπου 56,5 εκατ. δολάρια το καθένα, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 72 εκατ. δολάρια σε σημερινά χρήματα.

Τα δύο πλοία έχουν χρησιμοποιηθεί το τελευταίο διάστημα σε voyage charters (ναυλώσεις ταξιδιών) στη spot αγορά, σύμφωνα με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων.

Η ταυτότητα του φερόμενου αγοραστή παραμένει άγνωστη, ενώ τα στελέχη, της χαμηλών τόνων Metrostar, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ωστόσο, η εταιρεία είναι γνωστό ότι πουλάει πλοία ηλικίας μόλις πέντε ή έξι ετών, προκειμένου να επικεντρωθεί στα νεότευκτα που έχει υπό κατασκευή ή που έχουν πρόσφατα παραδοθεί.

Η τελευταία της συμφωνία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος, όταν η Metrostar πούλησε στην Teekay Tankers το σύγχρονο LR2 δεξαμενόπλοιο 115.600 dwt Prostar (έτος ναυπ. 2019) έναντι περίπου 63 εκατ. δολαρίων, όπως είχε αναφέρει το TradeWinds.

Η Metrostar είχε επίσης αντλήσει περίπου 140 εκατ. δολάρια πριν από δύο χρόνια από την πώληση των aframax δεξαμενόπλοιων Crudesun και Crudemed (115.600 dwt, ναυπηγημένα το 2018) σε κινεζικά συμφέροντα.

Αυτές οι πωλήσεις αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος της έντονης δραστηριότητας της Metrostar στον τομέα των νεότευκτων και των αγοραπωλησιών πλοίων, όπου η εταιρεία δημιουργεί σύγχρονους στόλους υγρού και ξηρού φορτίου και στη συνέχεια τους ρευστοποιεί μέσα από σημαντικές συμφωνίες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η Metrostar έχει ολοκληρώσει πάνω από 200 συναλλαγές πλοίων από την ίδρυσή της το 1996, καθώς και πάνω από 80 συμβόλαια ναυπήγησης νεότευκτων πλοίων σε ιαπωνικά και νοτιοκορεατικά ναυπηγεία.

Εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση των Crude Levante και Crude Zephyrus, η Metrostar θα μείνει με έναν στόλο αποκλειστικά product tankers, αποτελούμενο από τρία υπερσύγχρονα LR2 και δύο LR1, όλα παραδομένα το 2024 και το 2025

Ο στόλος αυτός αναμένεται να ενισχυθεί με ένα επιπλέον LR2, το οποίο πρόκειται να παραδοθεί τους επόμενους μήνες από τα ναυπηγεία Hyundai Vietnam Shipbuilding, το 115.000 dwt Metro Venetian (έτος ναυπ. 2025).



Πηγή: skai.gr

