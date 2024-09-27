Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης δηλώνει αθώος στις κατηγορίες περί δωροληψίας

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς δήλωσε αθώος σήμερα, στις κατηγορίες για δωροληψία και παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από Τούρκους υπηκόους.

Ο 64χρονος Άνταμς εμφανίστηκε για πρώτη φορά σήμερα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν και δήλωσε ότι «δεν είναι ένοχος» όταν η δικαστής Κάταριν Πάρκερ τον ρώτησε αν αποδέχεται τις κατηγορίες.

Ο Ανταμς αρνείται ότι διέπραξε οτιδήποτε επιλήψιμο και λέει ότι οι κατηγορίες θα καταπέσουν στο δικαστήριο. Ο δικηγόρος του, ο Άλεξ Σπίρο, είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ζητήσει να απορριφθούν οι κατηγορίες.

Η Πάρκερ είπε ότι θα αφήσει ελεύθερο τον Άνταμς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έρθει σε επαφή με μάρτυρες ή με πρόσωπα που κατονομάζονται στο κατηγορητήριο. Πρόσθεσε ότι εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον δήμο και τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον δεν συζητά τις λεπτομέρειες της υπόθεσης μαζί τους.

«Θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου ως δήμαρχος», είπε ο ίδιος ο Άνταμς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις, ακόμη και από το ίδιο του το κόμμα, τους Δημοκρατικούς, να παραιτηθεί.

Στο κατηγορητήριο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη αναφέρεται ότι Τούρκοι διπλωμάτες και επιχειρηματίες έδιναν χρήματα στην προεκλογική εκστρατεία του Άνταμς και τον «έλουζαν» με δώρα, από διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία, μέχρι γεύματα σε ακριβά εστιατόρια.

Σε αντάλλαγμα, το 2021 ο Άνταμς πίεσε τις υπηρεσίες του δήμου να δώσουν άδεια για τη λειτουργία του νέου προξενείου της Τουρκίας, ύψους 36 ορόφων, στην πόλη, παρά τις ανησυχίες που διατυπώνονταν για την ασφάλεια του κτιρίου.

Εάν κριθεί ένοχος, ο δήμαρχος κινδυνεύει να καταδικαστεί σε πολυετή ποινή κάθειρξης.

Από την Άγκυρα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι διπλωματικές αποστολές της Τουρκίας εφαρμόζουν τη Σύμβαση της Βιέννης και τις διπλωματικές παραδόσεις και δεν θα παρέμβουν στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών.

«Δεν τίθεται θέμα να εμπλακούμε στις εσωτερικές υποθέσεις οποιασδήποτε χώρας. Παρακολουθούμε στενά τις εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες στη Νέα Υόρκη. Φυσικά, επιφυλασσόμαστε των δικαιωμάτων μας, που απορρέουν από τη Σύμβαση της Βιέννης», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.