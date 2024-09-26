Έρικ Άνταμς: Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης κατηγορείται για 5 εγκλήματα διαφθοράς

Κατηγορίες για πέντε εγκλήματα απαγγέλθηκαν σήμερα στον Δημοκρατικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς του Μανχάταν, συμπεριλαμβανομένης της παρακίνησης για παράνομη χρηματοδότηση εκστρατείας και δωροδοκίας.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Άνταμς ότι δέχθηκε παράνομες εισφορές στην εκστρατεία του και πολυτελή ταξιδιωτικά καταλύματα από Τούρκους υπηκόους, οι οποίοι επεδίωκαν να έχουν επιρροή σε αυτόν.

Ο 64χρονος Άνταμς ήταν στόχος ερευνών επί μήνες για υποψίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της νικηφόρας εκστρατείας του το 2021 όταν και έγινε ο δεύτερος Αφροαμερικανός δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης.

Το κατηγορητήριο 57 σελίδων αναφέρει μεταξύ άλλων πράξεις ηλεκτρονικής απάτης, παράνομη προσέλκυση εισφορών για την εκστρατεία του από αλλοδαπό και για αποδοχή δωροδοκιών από Τούρκο αξιωματούχο, με αντάλλαγμα την επιρροή του σε μια υπόθεση για την κατασκευή ουρανοξύστη που στεγάζει την τουρκική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ και το γενικό τουρκικό προξενείο.

Οι εισαγγελείς περιγράφουν ένα σχέδιο με αφετηρία το 2014, με βάση το οποίο θα υπήρχε βοήθεια στην εκστρατεία του Άνταμς για τη δημαρχία στις εκλογές 2021, προσφέροντας τους δωρεάν παραμονή σε δωμάτια σε πολυτελή ξενοδοχεία και γεύματα σε πολυτελή εστιατόρια.

Σε αντάλλαγμα, ο Άνταμς πίεσε αξιωματούχους της πόλης να μην προχωρήσουν σε επιθεωρήσεις ασφαλείας και να επιτρέψουν το άνοιγμα του νέου τουρκικού προξενείου 36 ορόφων.

Ο Έρικ «Άνταμς συνέχισε τις διεφθαρμένες συναλλαγές του αφότου έγινε δήμαρχος», αναφέρει το έγγραφο.

Μετά την ανακοίνωση του κατηγορητηρίου, ο δήμαρχος δήλωσε «αθώος».

Ο 64χρονος Άνταμς είπε ότι θα καταπολεμήσει τις κατηγορίες και τόνισε ότι δεν θα παραιτηθεί.

«Θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου ως δήμαρχος», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

