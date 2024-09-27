Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα διακόψει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη και θα επιστρέψει στο Ισραήλ την Παρασκευή, ανέφερε το γραφείο του σε ανακοίνωσή του, μετά το ισραηλινό χτύπημα στο κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Τη σφοδρότερη επιδρομή από τον πόλεμο του 2006 εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός, ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν σήμερα το απόγευμα το «αρχηγείο» της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, που είχε στόχο τον ηγέτη της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα "είναι καλά" ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην οργάνωση, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε επίσης ότι ο Νασράλα είναι "ασφαλής". Ωστόσο ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη ερευνά την τύχη του Νασράλα.

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν σε όλη την πόλη από τα διαδοχικά αεροπορικά πλήγματα, ενώ κτίρια ισοπεδώθηκαν.

Έξι κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις επιδρομές, δήλωσε μια πηγή που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Οι εκρήξεις προκάλεσαν τεράστιους κρατήρες σε πολλά σημεία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al-Manar της Χεζμπολάχ.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων και το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ, Al Manar μεταδίδουν εικόνες από ένα τεράστιο κρατήρα και τεράστιο σύννεφο καπνού να έχει υψωθεί πάνω από την πόλη. Κάτοικοι άκουγαν πολλαπλές ισχυρές εκρήξεις. Σειρήνες ασθενοφόρων ακούγονται σε όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία προέβη σε ένα πλήγμα ακριβείας στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ στη λιβανική πρωτεύουσα της Βηρυτού πριν από λίγο», δήλωσε λίγο πριν τις 19:00 ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο ίδιος είπε ότι το αρχηγείο ήταν χτισμένο κάτω από κτίρια όπου κατοικούσαν πολίτες στο προάστιο Νταχίγιε, προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης.

Μια πηγή ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι επιδρομές είχαν στόχο περιοχή όπου βρίσκονται ανώτατοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.