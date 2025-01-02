Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας κάλεσε σήμερα τον Ιρανό πρέσβη στη Ρώση ζητώντας την άμεση απελευθέρωση της δημοσιογράφου Τσετσίλια Σάλα, η οποία συνελήφθη στην Τεχεράνη στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ ασκούσε το επάγγελμά της στην Ισλαμική Δημοκρατία διαθέτοντας έγκυρη δημοσιογραφική βίζα.

Το ιταλικό ΥΠΕΞ τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για την κράτηση της Σάλα και υπογράμμισε την ανάγκη για ανθρώπινη μεταχείριση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Σάλα κρατείται σε απομόνωση σε ένα παγωμένο κελί με ένα φως νέον αναμμένο νύχτα-μέρα. Τα γυαλιά της κατασχέθηκαν και δεν έχει σχεδόν καμία επαφή με τον έξω κόσμο.

Ο γενικός γραμματέας του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών, Ρικάρντο Γκουαρίλια ζήτησε να επιτραπεί σε μέλη του προσωπικού της ιταλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη να επισκεφθούν τη Σάλα και να της παράσχουν «αντικείμενα που της έχουν στερηθεί μέχρι στιγμής», ανέφερε το υπουργείο.

Τη Δευτέρα το ιρανικό υπουργείο Πολιτισμού επιβεβαίωσε τη σύλληψη της Σάλα, για «παραβίαση των νόμων της Ισλαμικής Δημοκρατίας», σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

Η 29χρονη Σάλα εργάζεται στην εφημερίδα Il Foglio και στον ιστότοπο που δημοσιεύει podcast Chora Media.

Η δημοσιογράφος συνελήφθη τρεις ημέρες αφότου ένας Ιρανός επιχειρηματίας, ο Μοχαμάντ Αμπεντίνι, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, με αμερικανικό ένταλμα για φερόμενη προμήθεια εξαρτημάτων drone που η Ουάσινγκτον λέει ότι χρησιμοποιήθηκαν σε επίθεση το 2023 που σκότωσε τρία μέλη του στρατού των ΗΠΑ στην Ιορδανία.

Το Ιράν αρνήθηκε ότι εμπλέκεται στην επίθεση αυτή και το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τη σύλληψη του Αμπεντίνι λέγοντας ότι έγινε κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Τα τελευταία χρόνια, οι ιρανικές αρχές έχουν συλλάβει δεκάδες αλλοδαπούς και άτομα με διπλή υπηκοότητα, ιρανική και άλλη, κυρίως με κατηγορίες που σχετίζονται με κατασκοπεία και την ασφάλεια.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν την Τεχεράνη ότι προσπαθεί να αποσπάσει παραχωρήσεις από άλλες χώρες μέσω τέτοιων συλλήψεων. Το Ιράν αρνείται αυτή την κατηγορία.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναμένεται να συζητήσει την υπόθεση της Σάλα με τους υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης αργότερα σήμερα, ανακοίνωσε το γραφείο της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

