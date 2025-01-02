Ένα οκτάχρονο αγόρι βρέθηκε ζωντανό αφού επέζησε πέντε ημέρες σε game park που κατοικείται από λιοντάρια και ελέφαντες στη βόρεια Ζιμπάμπουε, σύμφωνα με μέλος του κοινοβουλίου.

Η δοκιμασία ξεκίνησε όταν ο Tinotenda Pudu περιπλανήθηκε 23 χιλιόμετρα (14 μίλια) από το σπίτι στο «επικίνδυνο» Game Park Matusadona, είπε ο βουλευτής της Δυτικής Mashonaland Mutsa Murombedzi στο X.

Πέρασε πέντε ημέρες «κοιμούμενος σε μια βραχώδη πέρκα, ανάμεσα σε λιοντάρια που βρυχήθηκαν, περνούσαν ελέφαντες, τρώγοντας άγρια ​​φρούτα», είπε.

Το game park Matusadona έχει περίπου 40 λιοντάρια. Κάποια στιγμή, είχε μια από τις υψηλότερες πυκνότητες πληθυσμού λιονταριών στην Αφρική, σύμφωνα με τα African Parks.

Ο Murombedzi είπε ότι το αγόρι χρησιμοποίησε τις γνώσεις του για την άγρια ​​φύση και τις δεξιότητες επιβίωσης για να παραμείνει ζωντανό.

Ο Τινοτέντα επέζησε από τη δοκιμασία του τρώγοντας άγρια ​​φρούτα. Έσκαψε επίσης μικρά πηγάδια σε ξηρές κοίτες ποταμών με ένα ραβδί για να έχει πρόσβαση στο πόσιμο νερό - μια δεξιότητα που διδάσκεται στην περιοχή που είναι επιρρεπής στην ξηρασία.

Μέλη της τοπικής κοινότητας Nyaminyami άρχισαν μία τελετουργία αναζήτησης και χτυπούσαν ντραμς κάθε μέρα για να προσπαθήσουν να τον καθοδηγήσουν πίσω στο σπίτι.

Αλλά τελικά, ήταν οι δασοφύλακες που κατάφεραν να τον βρουν.

Την πέμπτη μέρα του στην άγρια ​​φύση, ο Τινοτέντα άκουσε το αυτοκίνητο ενός δασοφύλακα και έτρεξε προς το μέρος του, παραλίγο να το χάσει, είπε ο βουλευτής.

Ευτυχώς, οι δασοφύλακες επέστρεψαν, εντόπισαν «φρέσκα μικρά ανθρώπινα ίχνη» και έψαξαν την περιοχή μέχρι να τον βρουν.

«Αυτή ήταν μάλλον η τελευταία του ευκαιρία να σωθεί μετά από 5 ημέρες στην έρημο», είπε ο βουλευτής.

Το πάρκο είναι πάνω από 1.470 τετραγωνικά χιλιόμετρα (570 τετραγωνικά μίλια) και φιλοξενεί ζέβρες, ελέφαντες, ιπποπόταμους, λιοντάρια και αντιλόπες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κόσμος επαινεί το νεαρό αγόρι για την αντοχή του.

«Αυτό είναι πέρα ​​από την ανθρώπινη κατανόηση», έγραψε ένα άτομο στο X.

Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Θα έχει μια εντυπωσιακή ιστορία να πει όταν επιστρέψει στο σχολείο».

Πηγή: skai.gr

