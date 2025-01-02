Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός σκότωσε τουλάχιστον δέκα Παλαιστίνιους σε καταυλισμό στον οποίο βρίσκονται οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί σε σκηνές στη νότια Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, δήλωσαν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του θυλάκου.

Τα θύματα, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν μέσα σε σκηνή στο Αλ Μαουάσι, ζώνη που έχει χαρακτηριστεί «ανθρωπιστική», στη δυτική Χαν Γιούνις, σύμφωνα με τραυματιοφορείς.

Άλλοι τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, κατά τις ίδιες πηγές.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από πλευράς του ισραηλινού στρατού για το συγκεκριμένο αεροπορικό πλήγμα ως αυτό το στάδιο.

