Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέφτηκε τη Γάζα

Ο απεσταλμένος του Προέδρου Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, πραγματοποίησε την Τετάρτη μια σπάνια επίσκεψη για Αμερικανό αξιωματούχο στη Λωρίδα της Γάζας για να επιβλέψει την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την οποία βοήθησε στη διαμεσολάβηση, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, που επικαλείται η Wall Street Journal.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος έχει γίνει ο κύριος κινητήριος μοχλός της διπλωματίας στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες, πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, στο πλαίσιο μιας διπλωματικής προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει τις μάχες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Την Τρίτη, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε στη Σαουδική Αραβία με τον Σαουδάραβα διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν .

Ο Νετανιάχου πρόκειται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την Τρίτη, καθιστώντας τον τον πρώτο ξένο ηγέτη που συναντά τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Στη Γάζα, ο Witkoff επισκέφθηκε τον διάδρομο Netzarim, ένα βασικό σημείο του άξονα Ανατολής-Δύσης που ο ισραηλινός στρατός έχει χρησιμοποιήσει για να διαιρέσει τη βόρεια και τη νότια Γάζα. Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι περνούν από τον διάδρομο τις τελευταίες ημέρες για να επιστρέψουν στις πληγείσες γειτονιές τους στη βόρεια Γάζα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η επιστροφή τους στο βορρά παρακολουθείται από μία ομάδα αιγυπτιακών δυνάμεων, ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας των ΗΠΑ και ισραηλινών δυνάμεων, προκειμένου να αποφευχθεί η επιστροφή μαχητών στην περιοχή.

Κατά την επίσκεψή του στη Γάζα, ο Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, ο οποίος συμμετέχει στη διαμόρφωση των μεταπολεμικών σχεδίων του Ισραήλ στη Γάζα.

Ακόμη και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ, ο Γουίτκοφ έπαιξε ηγετικό ρόλο στην ώθηση και των δύο πλευρών να ξεπεράσουν μακροχρόνια εμπόδια που εμπόδιζαν την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας.

Στη Σαουδική Αραβία, ο Γουίτκοφ συζήτησε με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός καθώς και την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Οι χώρες του Κόλπου αναμένεται να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Ενώ βρισκόταν στη Σαουδική Αραβία, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε επίσης με τον Hussein al-Sheikh , ανώτερο στέλεχος της Παλαιστινιακής Αρχής σχετικά με τον πιθανό ρόλο της στη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός.

Η επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Γάζα έρχεται αφότου ο Τραμπ είπε ότι οι Παλαιστίνιοι πρέπει να εγκαταλείψουν τη Γάζα είτε προσωρινά είτε μακροπρόθεσμα, μια ιδέα που απορρίφθηκε από τις αραβικές χώρες της περιοχής. Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από τους ηγέτες της Ιορδανίας και της Αιγύπτου να δεχτούν Παλαιστίνιους.

«Είναι κυριολεκτικά μια τοποθεσία ερειπίων αυτή τη στιγμή», είπε. «Λοιπόν, θα προτιμούσα να συνεννοηθώ με μερικά από τα αραβικά κράτη και να χτίσω κατοικίες σε διαφορετική τοποθεσία, όπου ίσως μπορούν να ζήσουν ειρηνικά για μια αλλαγή».

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι την Τετάρτη απέρριψε την ιδέα. «Η απέλαση και ο εκτοπισμός του παλαιστινιακού λαού είναι μια αδικία στην οποία δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε», είπε. Πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ για να επιδιώξει μια λύση δύο κρατών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.