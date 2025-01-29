Ρωσία: «Να πάρουμε τη Γροιλανδία, να ονομαστεί σε Λαϊκή Δημοκρατία»

Μετά τις επεκτατικές διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, φαίνεται πως άνοιξε η όρεξη και… στους Ρώσους.



Ο Ρώσος βουλευτής Βιτάλι Μιλόνοφ πρότεινε η Γροιλανδία να γίνει μέρος… της Ρωσίας και να ονομαστεί «Λαϊκή Δημοκρατία της Γροιλανδίας».



Ο Μιλόνοφ είπε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι ο λαός της Γροιλανδίας θα μπορούσε «να βγει από τον ζυγό των Δανών κατακτητών» και να γίνει μέρος της Ρωσίας, και η Ρωσική Ομοσπονδία σίγουρα θα προστάτευε τους κατοίκους.



«Η Γροιλανδία θα μπορούσε να γίνει μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και να γίνει νέο υποκείμενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Για παράδειγμα - η Λαϊκή Δημοκρατία της Γροιλανδίας. Για να λάβει την αναγκαία προστασία και υποστήριξη, την οποία στερήθηκε, κάτω από τον ζυγό των Δανών κατακτητών, που οι ίδιοι είναι ήδη ηθικά εκφυλισμένοι (...) Η Ρωσία και η Γροιλανδία είναι μία χώρα», ισχυρίστηκε μάλιστα ο Ρώσος νομοθέτης.



Ο Μιλόνοφ ανέφερε δε, ότι οι ιθαγενείς της Γροιλανδίας και της Ρωσίας «μιλούν μια διάλεκτο της ίδιας γλώσσας».



Όλοι γνωρίζουμε πόσο καλά η Ρωσία «προστατεύει και υποστηρίζει» είπε.



Στο θέμα είχε τοποθετηθεί όμως και ο Ρώσος βουλευτής, στρατηγός εν αποστρατία, Αντρέι Γκουρουλέφ. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, χωρίς πλάκα… Τουλάχιστον, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία με τον Τραμπ και να χωρίσουμε τη Γροιλανδία σε δύο κομμάτια. Είναι σαφές ότι η Δανία δεν θα βρεθεί ποτέ ξανά εκεί» σημείωσε.



«Το (αρχιπέλαγος) Σβάλμπαρντ είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό για εμάς. Θα έχει εκεί μερικές πολύ ωραίες (ρωσικές) βάσεις» πρόσθεσε ο Γκουρουλέφ.

Η Γροιλανδία θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να επανενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για «προστασία» απέναντι στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ο Δανός ευρωβουλευτής Morten Løkkegaard.

Ενώ ο Løkkegaard είπε ότι εναπόκειται στους Γροιλανδούς να αποφασίσουν για το μέλλον της Γροιλανδίας, και υποστήριξε ότι ήταν καιρός «να σκεφτούν περαιτέρω».

Πηγή: skai.gr

