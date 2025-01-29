Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς υπερασπίστηκε το δικαίωμα άσυλο στη Γερμανία, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις για ριζική αναμόρφωση του σχετικού νόμου.

«Το δικαίωμα στο άσυλο είναι αναπόσπαστο μέρος του νομικού και αξιακού μας συστήματος. Δεν πρέπει να το εγκαταλείψουμε σήμερα» είπε ο Σολτς με αφορμή την επίθεση με μαχαίρι στο Aschaffenburg την περασμένη εβδομάδα.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας χαρακτήρισε το περιστατικό «αποτρόπαιο, τερατώδες έγκλημα» προσθέτοντας ότι «ήταν κάποιος που δεν έπρεπε να είναι εδώ ή τουλάχιστον να μην είναι ελεύθερος».

«Καταλαβαίνω οποιονδήποτε λέει: «Αρκετά. Κι εγώ είμαι έξαλλος» πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας ότι και οι τέσσερις επιθέσεις «θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί» εάν οι υφιστάμενοι νόμοι είχαν εφαρμοστεί σωστά και γρήγορα από τις αρχές στις διάφορες πολιτείες στις οποίες έγιναν οι επιθέσεις.

Ο Σολτς είπε ακόμα ότι από την κυβέρνησή του έγιναν πολλές απελάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροπλάνου Αφγανών, που καταδικάστηκαν για εγκλήματα στη Γερμανία, δηλώνοντας ότι η Γερμανία ήταν «η μόνη χώρα στην Ευρώπη που μπόρεσε να απελάσει εγκληματίες στο Αφγανιστάν. Είναι δύσκολο να πετύχεις με κυβέρνηση Ταλιμπάν, αλλά το καταφέραμε».

Επίσης προέτρεψε τον ηγέτη του κεντροδεξιού κόμματος CDU, Φρίντριχ Μερτς να μην πέσει στην παγίδα του AfD και προειδοποίησε για τις εξελίξεις στη γειτονική Αυστρία. Εκεί, όπως τόνισε οι συντηρητικοί έχουν αθετήσει τις προεκλογικές υποσχέσεις ότι δεν θα συνεργαστούν με το ακροδεξιό FPÖ, το αυστριακό αντίστοιχο του AfD, αλλά τώρα βρίσκονται στα πρόθυρα να συγκροτήσουν συνασπισμό.



Πηγή: skai.gr

