Βουλγαρία: Η νέα κυβέρνηση ορκίζεται μετά την έγκρισή της από το κοινοβούλιο

Το κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα το προτεινόμενο υπουργικό συμβούλιο με πρωθυπουργό τον Ρόσεν Ζελιάσκοφ, με 125 ψήφους υπέρ, 114 κατά και καμία αποχή.

Το υπουργικό συμβούλιο υποστηρίχτηκε από όλους τους βουλευτές των κομμάτων GERB-UDF, BSP - Ενωμένη Αριστερά, Υπάρχει Τέτοιος Λαός και Δημοκρατία, Δικαιώματα και Ελευθερίες.

Η κυβέρνηση αυτή δημιουργήθηκε κυρίως από την ανάγκη να τεθεί τέλος στην πολιτική κρίση και σε αυτόν τον ατέρμονο κύκλο εκλογών, δήλωσε ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ στους δημοσιογράφους στο κοινοβούλιο. Το νομοθετικό σώμα εξέλεξε τον Ρόσεν Ζελιάσκοφ ως πρωθυπουργό και ενέκρινε τη δομή και τη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο ορίζοντας της κυβέρνησης εξαρτάται από τους στόχους που θέτει και, πρωτίστως, από τα μέσα και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το πιο σημαντικό είναι ότι εργάζεται προς το συμφέρον του βουλγαρικού λαού, τόνισε ο Ράντεφ.

Ακολουθεί η σύνθεση της κυβέρνησης:

Πρωθυπουργός: Ρόσεν Ζελιάσκοφ (GERB-UDF)

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Καινοτομίας και Ανάπτυξης: Τομισλάβ Ντόντσεφ (GERB-UDF)

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Ατανάς Ζαφίροφ (BSP-Ενωμένη Αριστερά)

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών: Γκρόζνταν Καραντζόφ (TISP)

Υπουργός Οικονομικών: Τεμενούσκα Πέτκοβα (GERB-UDF)

Υπουργός Εξωτερικών: Γκεόργκ Γκεργκίεφ (GERB-UDF)

Υπουργός Εσωτερικών: Ντανιέλ Μίτοφ (GERB-UDF)

Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων: Ιβάν Ιβάνοφ (BSP-Ενωμένη Αριστερά)

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής: Μπορισλάβ Γκουτσάνοφ (BSP-Ενωμένη Αριστερά)

Υπουργός Δικαιοσύνης: Γκεόργκι Γκεοργκίεφ (GERB-UDF)

Υπουργός Άμυνας: Ατανάς Ζαπριάνοφ (GERB-UDF)

Υπουργός Παιδείας και Επιστημών: Κρασιμίρ Βάλτσεφ (GERB-UDF)

Υπουργός Υγείας: Σίλβι Κιρίλοφ (TISP)

Υπουργός Πολιτισμού: Μαριάν Μπάτσεφ (TISP)

Υπουργός Γεωργίας: Γκεόργκι Ταχόφ(GERB)

Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων: Μανόλ Γκένοφ (BSP-Ενωμένη Αριστερά)

Υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας: Πέταρ Ντίλοφ (TISP)

Υπουργός Ενέργειας: Ζέτσο Στάνκοφ (GERB-UDF)

Υπουργός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Βαλεντίν Μουντρόφ (GERB-UDF)

Υπουργός Τουρισμού: Μιροσλάβ Μπόρσος (GERB-UDF)

Υπουργός Νεολαίας και Άθλησης: Ιβάν Πέσεφ (BSP-Ενωμένη Αριστερά)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

