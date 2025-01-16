Θύμα Stalker η Sanna Marin: Ζήτησε περιοριστικά μέτρα

Θύμα stalker φαίνεται πως έχει πέσει η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Sanna Marin η οποία σύμφωνα με το Politico, υπέβαλε αίτηση περιορισμού σε βάρος ενός 35χρονου.

Tην είδηση επιβεβαίωσε το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ελσίνκι.

Η υπόθεση έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί αύριο το πρωί χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα, στη δημοσιότητα.

Οι περιοριστικές εντολές στη Φινλανδία εκδίδονται συνήθως για την προστασία των ατόμων από παρενοχλήσεις κι απειλές.

Σύμφωνα με αυτές, ο καταγγελθείς/ καταγγελθείσα απαγορεύεται να προσεγγίσει ή να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον/την καταγγελλόμενο/η.

Η ταυτότητα του άνδρα τον οποίον κατηγορεί η Sanna Marin δεν έχει αποκαλυφθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη φινλανδική εφημερίδα Helsingin Sanomat, δεν είναι δημόσιο πρόσωπο.

H ίδια εφημερίδα επισημαίνει στο σχετικό της άρθρο πως το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ελσίνκι εξέδωσε εκτεταμένο περιοριστικό διάταγμα κατά του ίδιου ατόμου στα τέλη του περασμένου έτους για να προστατεύσει μια γυναίκα τριάντα ετών.

Η Μάριν διετέλεσε πρωθυπουργός της Φινλανδίας από το 2019 έως το 2023 και ηγήθηκε ενός υπουργικού συμβουλίου με γυναικεία πλειοψηφία, γράφοντας ιστορία ως η νεότερη γυναίκα πρωθυπουργός στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

